Maite Alberdi contó que estrellas de Hollywood amaron La Memoria Infinita: “Mark Ruffalo y Cillian Murphy me preguntaron mucho por la película”

Tras su reciente paso por los Premios Oscar, Maite Alberdi no ha dejado de compartir sus emociones e impresiones tras ser nominada a Mejor Documental con La Memoria Infinita. Si bien no logró obtener el galardón, tras ser superada por el documental sobre la guerra en Ucrania “20 días en Mariupol”, la cineasta aseguró estar orgullosa de haber llegado “tan lejos”.

El film que retrata la historia de amor entre Augusto Góngora y Paulina Urrutia, luego de que el periodista fuera diagnosticado con Alzheimer, cautivó a todos, incluyendo a los propios actores y actrices de Hollywood, que no dudaron en expresar su apoyo y poner sus fichas en el documental.

Así lo reveló la propia directora de la pieza audiovisual. “Jodie Foster siempre fue muy fan de la película, era una gran defensora de La memoria infinita”, señaló la cineasta en conversación con LUN, dando a entender que la actriz estadounidense, conocida por sus papeles en Taxi Driver y The Silence of the Lambs, apostaba por el Oscar para la producción chilena.

Además, Alberdi agregó que otros dos reconocidos actores de Hollywood se mostraron muy interesados en la cinta, entre ellos el mismísimo Tommy Shelby. “Mark Ruffalo con Cillian Murphy, me preguntaron mucho por la película”, contó, agregando que, también, “America Ferrera era una gran fan. Con ella hablé, (me dijo) que la había emocionado mucho y amaba La memoria infinita”, detalló Alberdi.

Finalmente, se refirió en términos generales a su paso por la 96a edición de premios. “Lo pasé muy bien, no me paré del asiento, porque la gente va al baño o a fumar, yo me quedé porque la quería ver. En la pasada (cuando fue nominada por “El agente topo” en plena pandemia) no te dejaban entrar a toda la ceremonia, solo a tu tanda de premiación y después te sacaban. No había tenido la experiencia de estar ahí en su formato tradicional. Tanto yo como el equipo celebramos esta y la anterior nominación. Me sentí muy acompañada y muy orgullosa del equipo que tengo”, cerró la realizadora.