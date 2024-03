Natalia Valdebenito confiesa que ya tiene listo el chiste sobre Sebastián Piñera: “Hay que esperar un tiempo para hablar de ciertas cosas”

“Todo va a estar bien” el nuevo late de Eduardo de la Iglesia en Via X tuvo su capítulo de estreno, y la invitada fue Natalia Valdebenito, a quien el conductor le preguntó de plano de qué tema no podría hablar durante la noche, y la respuesta fue tajante: Sebastián Piñera.

“Para que no me traiga ningún problema, de Piñera, es de lo único que no puedo hablar”, dijo la actriz y comediante. “Aquí puedo hablar de lo que sea, y si me voy arrepintiendo te lo puedo decir”, agregó.

Valdebenito explicó que “yo me pongo en la casa y digo ‘no voy a hablar de esto’ y después me voy de la entrevista como ‘ayyyyyyy’”, dejando entrever que luego se arrepiente de las cosas que dice.

Consultada sobre por qué no hablará de Piñera, la comediante indicó que es “un tema sensible y para la comedia existe un tiempo- tragedia- más tiempo- comedia, hay que esperar un tiempo para hablar de ciertas cosas”.

Recomendados

De la Iglesia además quiso saber si ya el chiste sobre el fallecido exPresidente ya está preparado, “el chiste está listo”, confesó Valdebenito, quien además precisó que es “imposible adelantarlo”.

Slimming, y el censurado chiste de Piñera

Recientemente, Luis Slimming estuvo invitado en su propio programa de conversación “Entre broma y broma”. En esta ocasión ofició como entrevistador, su amigo y colega, Edo Caroe.

En el programa, el triunfador de Viña 2024, abordó su debut en el festival más importante del país, y aprovechó de revelar algunos detalles desconocidos de su rutina. En ese momento, Don Comedia desclasificó cuál fue el chiste que omitió en el Festival de Viña debido a la contingencia del país.

Según confesó, él mismo decidió autocensurar su propia rutina, ya que contaba con un extracto en que bromeaba con los incendios forestales, y otro relacionado al fallecido ex Presidente Sebastián Piñera.

“Yo hacía referencia a los cuicos que habían tapado sus piscinas en los incendios del año pasado en 2023 (…) hacía el juego de: ‘¿qué opinamos de estos hue... que taparon sus piscinas para que los helicópteros de la CONAF no pudieran ¿qué opinamos de estos barsas cu...de la CONAF?’. Ese era el chiste. Daba mucha risa en diciembre para atrás”, confesó Slimming.

“Ahí dije ‘voy a sacar ese chiste porque la gente está muy sensible, obviamente por la tragedia, la CONAF está ahí; y aparte tenía la palabra ‘helicóptero’, que tampoco era un buen mes para decirlo”, explicó, aludiendo al reciente fallecimiento del exmandatario Sebastián Piñera, quien murió tras capotar su helicóptero en el Lago Ranco.