No es Chama: Guarén reveló la identidad de la participante con quien peor se llevó dentro de “Tierra Brava”

La última mujer que fue eliminada del reality “Tierra Brava”, Valentina Torres más conocida como la Guarén, participó del programa que reacciona al encierro de Canal 13. En este espacio, el animador y personas le realizaron sus preguntas y la pusieron en aprietos sobre su participación.

Diego Jerez le consultó quién es el o la participante con la que peor se lleva, y Guarén partió mencionando que la gente cree que es Alexandra Méndez (Chama), pero este no es el caso. “Creo que la Azzartt y ya se me había olvidado que había estado en el reality, ¿Te acuerdas con ella?”, bromeó.

“Es la única con la que realmente me terminé llevando mal, fue la única persona con quien no me despedí cuando se fue. Yo me paré a despedirme de todos, y la Azzartt ni siquiera me dieron ganas de pararme. A mí de verdad me cuesta llevarme mal con la gente, pero ella me tocó los cojones. No hubo un buen trato de su parte conmigo, cuando yo no le había hecho nada”, añadió.

Sobre su relación con Chama, la joven aclaró que más que llevarse mal, no se aprendieron a conocer realmente, y que las rencillas que tenían, eran más de tono de broma.

Sus disculpas a Chama

En esa misma línea, el público le realizó la siguiente consulta: “¿Qué opinas de cómo te equivocaste cuando le dijiste a la Chama que no la quería nadie en Chile?”, lo que fue respondido con uno de los sonidos característicos de la joven.

A medida que avanzaba el reality, Alexandra Méndez comenzó a convertirse en la participante más querida dentro del encierro. “Me equivoqué con decirle eso, asumiendo. Yo creía: ‘si tiene esta reacción y 15 personas de la casa no la aguantan’. Yo decía que demás en Chile tampoco...”, partió.

“Asumí mal, pero encuentro bacán que la gente la quiera y tenga apoyo. Me equivoqué en decirle eso. Yo sé pedir perdón y también asumo mis errores. Siempre me sale el tiro por la culata en cada comentario que yo digo”, cerró Guarén.