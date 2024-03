Nueva eliminada de “Top Chef” se fue entre lágrimas: público reclamó ante su salida y lamentó la decisión del jurado

Durante el nuevo capítulo de “Top Chef Vip” se vivió una nueva jornada de eliminación, en donde el jurado tuvo que escoger a uno de los aspirantes para abandonar el programa culinario. En esta ocasión, Ana María “Zapallito” Muñoz fue la elegida tras no convencer a los chefs con su último plato.

“Sentimos orgullo por lo que han presentado hoy. Creemos que quien abandona la cocina será en lo alto, porque la evolución que han tenido es magnífica”, dijo la chef Fernanda Fuentes al comunicar la noticia.

En tanto, Sergi Arola la consoló diciendo que: “La verdad es que Zapallito para nosotros tres, a lo largo de la semana y a través del trabajo diario se nos hace cada vez más difícil juzgar por independientemente de los platos, también están las personas (...) La proyección y progresión que has tenido desde el capítulo uno, ha sido impresionante y yo no la he visto demasiadas veces”.

Sus compañeros también quisieron despedirse de ella.“Eres una excelente participante y una maravillosa competidora”, manifestó Berta Lasala, mientras que Gianella Marengo comentó: “Siéntete orgullosa, tus hijos te están mirando y nadie ha evolucionado como tú”.

Recomendados

Por su parte, Zapallito se largó a llorar tras escuchar que tenía que abandonar “Top Chef” y le dedicó unas palabras a todos el equipo de CHV.

“Quiero darle las gracias a este programa, a la producción, a todos quienes me contuvieron cuando lloré. Gracias por poder demostrar que no solo soy un rostro bonito y un cuerpo perfecto”, lanzó con humor.

“Estoy eternamente agradecida y feliz con este avance que he tenido en mi vida”, sentenció, asegurando que seguirá ligada a la cocina.

La reacción de los televidentes

Esta situación generó varias reacciones en redes sociales, puesto que los cibernautas no estuvieron de acuerdo con la decisión y lloraron la partida de Muñoz del espacio.

Los usuarios reclamaron a través de diversos comentarios y memes: “Más Zapallito y menos Gianella en la tele, me duele que no esté en la final”; “Se irá Zapallito y seguirá la insoportable de la Marengo”; “Zapallito tenía que llegar a la final”; “Top peores momentos de la televisión chilena, que huea más triste”; “Se fue mi favorita, Zapallito!”; “Zapallito la única que me hizo llorar”, fueron algunas de las palabras que escribieron los televidentes en X (exTwitter).

Reacción eliminación de Zapallito de "Top Chef"

Reacción eliminación de Zapallito de "Top Chef"

Reacción eliminación de Zapallito de "Top Chef"

Reacción eliminación de Zapallito de "Top Chef"

Reacción eliminación de Zapallito de "Top Chef"

Reacción eliminación de Zapallito de "Top Chef"

Reacción eliminación de Zapallito de "Top Chef"

Reacción eliminación de Zapallito de "Top Chef"

Reacción eliminación de Zapallito de "Top Chef"

Reacción eliminación de Zapallito de "Top Chef"