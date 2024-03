“Que generen una imagen tuya que no es, duele”: Ángeles Araya recordó feroz cahuín que le valió el apodo de “arañita”

Este martes, la periodista Ángeles Araya fue entrevistada en el programa “Todo va a estar bien” de Eduardo de la Iglesia en Vía X, donde abordó algunos de los “cahuínes” que más le han molestado a lo largo de su carrera. En ese contexto se refirió al apodo de “Ángeles arañita”, el que surgió luego que se le involucrara con un ejecutivo de un canal y sacar provecho de la relación.

Todo partió cuando Eduardo de la Iglesia le consultó a la presentadora de TV qué cosas dijeron de ella que más le han molestado. Al respecto, Araya declaró que lo que más le “rompe los ovarios” es “la mentira”, asegurando que “hay una en particular que me dolió más que las otras”.

Enseguida recordó el feo ninguneo que recibió por su debut en el extinto programa ‘Aquí somos todos’, de Canal 13. “En una oportunidad, yo aún no hacía el ‘Aquí somos todos’ y en una oportunidad de anunció que íbamos a partir con ese programa y dijeron que yo tenía una relación con un ejecutivo del canal y que por eso me habían dado ese programa. Como que yo lo había exigido”, recordó.

“Lo dijo una persona y después lo replicaron varios. Entonces después se dieron cuenta de que yo no pololeaba con ningún ejecutivo”, añadió, aclarando que su pareja en ese entonces, si era el mejor amigo del dueño del canal, sin embargo, ella contaba con una vasta trayectoria en los medios.

“Duele porque yo llevaba 17 años de trayectoria. Uno sacrifica la vida, sacrifica la familia, sacrifica tantas cosas porque es feliz haciendo lo que hace”, sostuvo. “Si alguien lo hizo, o alguien lo hace, bueno, es cuestión de cada uno”, añadió.

“Que generen una imagen tuya que no es, duele”

Respecto a cómo le afectó este feroz cahuín, la periodista señaló que en esa ocasión optó por no decir nada, ya que “me dolió tanto en su minuto, que no me dio como para hablar tampoco. Que generen una imagen tuya que no es, duele”.

En ese sentido, De la Iglesia le consultó acerca de la imagen que se hizo la gente respecto a esta polémica. “Yo creo que la gente siempre se queda con algo. Todas esas cositas chicas que pueden ir diciendo de ti, las buenas y las malas, la gente se va haciendo una imagen tuya también”, indicó.

“Después me decían “arañita” por ejemplo, pero era por trepadora. Y nunca he pasado a llevar a nadie en la pega para beneficio mío. Todo lo contrario. Quienes me conocen y los equipos con los que he trabajado, saben que la primera en defenderlos a todos soy yo. Es violento”, sostuvo.

Finalmente, la exconductora de Canal 13 se refirió al consejo que le entregó su padre tras la polémica. “Cuando llega en la noche le conté y me dolió. Mi papá me dijo, no importa, nadie va a pescar. Y después tenía seudónimo”, dijo entre bromas.

“Mi papá me dijo que no pesque. Él le pone paños fríos a todo. Yo se que le duele, que él lo siente, lo re siente, pero él es super apañador y como que me baja las revoluciones. Como que me pone los pies sobre la tierra y me dice ‘tu trabajo tiene que hablar por ti’, nada más”, cerró la periodista.