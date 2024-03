“Quieren que yo me vaya”: Chama rompió en llanto y tuvo que ser consolada por Daniela Aránguiz

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava” se vivió una nueva competencia por equipos, en donde el grupo liderado por Fabio Agostini fueron derrotados y tuvieron que nominar a dos de sus compañeros.

En este contexto, es donde Chama y Nicolás Solabarrieta se ofrecieron como tributos para ser parte del proceso de eliminación dado que ambos consideraron que la derrota fue por su causa.

“Fue lejos mi peor participación en el reality y no me parece justo que se vaya otro compañero nominado”, reconoció Solabarrieta.

Ante esta situación, Fabio decidió nominó a Nicolás y a Dani Castro. Tras la decisión, Chama lloró amargamente. “Me siento mal porque yo sé que algunos preferían que me nominaran a mí. Sé que fallé, pero eso significa que quieren que yo me vaya, y no les importa cómo me puedo sentir. Me siento mal y me lo dicen personas que aprecio”, se lamentó, apuntando a que Botota Fox dijo abiertamente que ella debería irse nominada.

Recomendados

Daniela Aránguiz llega a consolar a Chama

Ya de vuelta en la casa, Chama siguió llorando porque se siente culpable de la derrota y porque nadie la quiere en la casa, ni siquiera su supuesta amiga.

En ese momento, llegó Daniela Aránguiz a intentar consolarla y aclararle que ella es buena persona, que no tiene que llorar por esta situación.

“Esto es un juego y si tú no eres fuerte ahora, cagaste Ale. (...) Pasálo bien, no es una competencia, no depende tu vida, ni la de tu familia, si ganas o pierdes... Disfrútalo”, le aconsejó de entrada, intentando subirle el ánimo.

“Cuando yo llegué te odiaba, pero después vi que eras una buena cabra. Y entre nosotras hicimos algo bonito, que se llama sororidad. Que se vayan a la mierda, qué importa, si lo amigos van y vienen”, le dijo, y abrazó a la venezolana.

Daniela Aránguiz y Chama | Tierra Brava

En tanto, Luis Mateucci y Agostini criticaron duramente a Alexandra Méndez puesto que estaba designada originalmente para competir en la misma sección que Gabrieli, pero ella escogió no hacerlo.

“La Chama en algunas cosas lo da todo, pero a veces hasta pienso que Dani es mejor que ella”, admitió el argentino.