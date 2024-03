“Recibió la noticia esperada”: Fernando Godoy comparte emocionante anuncio sobre la salud de su mamá

El reconocido actor chileno, Fernando Godoy, compartió una conmovedora noticia a través de sus redes sociales, anunciando la positiva evolución en la salud de su madre, quien previamente había luchado contra un cáncer.

Con una fotografía donde ambos lucen radiantes, el actor expresó expresó: “Esta bella mujer, mi madre, ayer recibió la noticia esperada… El PET arrojó noticias positivas, ya está completamente libre del cáncer. Se fue 100%”. Por supuesto, la publicación se llenó de mensajes de apoyo y felicitaciones para el actor y su familia.

Fue en una entrevista previa en 2022, Godoy se refirió al agresivo cáncer que afectaba a su madre. “El tumor crecía casi un milímetro diario, era súper agresivo, era grado 3, 4 por ahí”, contó en aquella oportunidad.

En ese entonces, el actor expresó su deseo de que hubiera sido él quien la padeciera en lugar de su madre: “La pregunta que me hacía era por qué se lo habían dado a ella y ahí me empezaron a crujir algunas cosas, ¿por qué no me lo dieron a mí? Uno en ese momento quiere que te pase a ti, no a mi mamita linda. ‘Déjenla tranquila’, decía yo”.

Ahora, el panorama ha cambiado drásticamente. Con la noticia de que su madre está libre de cáncer, Fernando Godoy ha compartido su alivio y gratitud hacia todos aquellos que han apoyado a su familia durante este difícil proceso.

“Ahora ya comienza a prepararse para su trasplante de riñón, para que al fin vuelva a vivir con total normalidad”, afirmó Godoy.

En medio de las muestras de cariño y apoyo de sus seguidores, Fernando Godoy cerró su publicación dedicando unas palabras de amor y admiración a su progenitora: “Mamá, te amo. Has demostrado una fuerza y temple ejemplares”.