“Tuve mala pata”: El accidente doméstico que dejó a Claudia Schmidt sin caminar y con bota ortopédica

Claudia Schmidt, panelista del programa “Zona de Estrellas”, sufrió un accidente casero que la dejó con serias lesiones y con licencia médica por una semana. Según contó a LUN, se cayó al interior de su casa, por lo que tuvo que recurrir a una bota ortopédica para facilitar su recuperación.

“Se me fue todo el pie hacia el lado derecho, se me dobló el tobillo y caí”, explicó Schmidt sobre cómo ocurrió el accidente, que resultó en un esguince grado dos en su pie y mini fracturas y, como medida de precaución, le recetaron reposo absoluto y el uso de una bota ortopédica para evitar forzar la pierna.

A pesar de la situación, Schmidt mantiene una actitud positiva: “Simplemente fue un accidente. Tuve mala pata, como se dice. Ni yo entiendo cómo llegué a caerme”, añadiendo que sufrió algunos rasguños en la mano y el brazo al tratar de apoyarse durante la caída.

La panelista de Zona de Estrellas mostró cómo luce su pie tras caída.

De todas formas, la panelista reveló que durante su tiempo de reposo ha sido consentida por sus seres queridos. “Tengo una semana de licencia. Apoyé mal el pie no más, eso pasó. Pero sabes, estoy contenta igual. Estoy siendo regaloneada, tengo gente que me quiere mucho y que me trae cositas ricas”, compartió la panelista.

“Tengo colegas del trabajo muy buena onda también, como Adriana Barrientos, quien se acercó a mi casa a dejarme analgésicos”, mencionó Claudia.

La animadora reflexionó sobre el apoyo recibido: “Eso es bonito, porque en los momentos complicados aparece gente que te hace sentir bien. Ahora estoy descansando, sin movilidad y debo ponerme hielo tres veces al día”, contó.