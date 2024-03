“Ustedes no saben lo que es la necesidad”: Vecina de campamento de Maipú protagoniza acalorada discusión con Julio César Rodríguez

Un operativo policial ocurrió en el campamento de Maipú dónde se encontró el cuerpo del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda. Esta operación terminó con dos detenidos y con la revisión de la situación migratoria de 74 personas en la toma ubicada en Camino a Melipilla con Pajaritos.

En el matinal “Contigo en la mañana” se dirigieron a la locación donde se está realizando dicho operativo, y entrevistaron a una vecina que habitaba en la toma. Ella partió señalando que en el campamento no mataron a Ojeda, sino que su cuerpo fue encontrado allí solamente.

La vecina que decidió no mostrar su rostro, y contó que es un lugar tranquilo, aseguró que a las 8 de la noche se puede caminar tranquila, e incluso pidió que no se le caracterizara como una “favela”. Al rato de la conversación, el periodista le pidió que se colocara un sono para hablar con los animadores del matinal.

“El Julio y la Monse uff me caen mal”, señaló mientras se colocaba el audífono, y saludaba de mala gana. Ella recalcó que vive ahí por necesidad, debido a que no puede costear un arriendo más el alimento para ella y sus tres hijos. Por esto, ella terminó viviendo en dicho campamento.

La discusión de la vecina con JC

“Hay mucha necesidad, los sueldos no suben, quieren pagar $410 mil pesos por 12 horas de trabajo”, señaló la vecina un poco más alterada. JC insistió en que entienden los problemas sociales, y saben las necesidades de la persona.

“Ud. Julio y la Monse jamás van a poder darse cuenta de nada de eso, porque ustedes no saben lo que es la necesidad. No están en los zapatos de nadie de los que vive aquí”, señaló la mujer. El animador le contestó que “sí es lo qué es la necesidad, yo no nací en el barrio alto. No me tome por cualquiera”.

“Aunque usted quiera hacerse el bondadoso, el que se pone la mano en el corazón, el que entiende a la sociedad o la gente pobre, ¡mentira!”, lanzó la mujer. Rodríguez se defendió de estas palabras y le dijo que “por hacer valer su argumento, no tiene que menoscabar al que tiene al frente”.

“No nací en un barrio rico, yo nací en una población con muchas carencias y me fui formando solo para ser quien soy, sin robarle a nadie, sin colgarme nunca de la luz, con mi mamá trabajadora. Nosotros tenemos nuestra historia”, agregó el animador de “Contigo en la mañana”.

La mujer le respondió al animador que “dele gracias a Dios por la vida que usted tuvo, todas las historias son diferentes (...) A donde yo estoy no le hacen mal a nadie, no le están robando a nadie. Por cuatro, cinco pelagatos que hacen algo malo, no se puede crucificar al campamento completo”.