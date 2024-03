“A la hueona se le hizo”: Denisse Campos se fue en contra de su hermana Daniella y confirmó negociaciones con el reality del 13

La rivalidad entre las gemelas Campos, Denisse y Daniella, es de larga data, incluso no conocen a sus sobrinos. Ellas quienes fueron unas de las pioneras del mundo de la farándula, ahora no se hablan, e incluso se tiran malos comentarios a la distancia.

En el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, mostraron un registro de la participación de Denisse Campos en el podcast “Moda y Estilo”, en donde desclasificó su situación con respecto a las negociaciones con el reality de Canal 13, “Ganar o Servir”, y se refirió con duros términos a su hermana Daniella.

Sobre una posible participación en el próximo reality del 13, ella contó que los rumores son ciertos. “Yo fui a una reunión con Canal 13, hablamos del reality y la idea de ellos es entrar con Daniella, ella lamentablemente tiene problemas legales y está con arraigo nacional, así que no puede viajar a Perú”, aseguró Denisse.

“¡Entonces, yo no puedo tener mi dinero! ¡Esa conchasumadre hasta cuándo chucha me webea!”, gritó en tono de broma. “No es que no pueda entrar, si yo entré a un reality sin la Daniella, pero sí claramente la idea es que entremos juntas y nos reconciliemos, pero yo creo que a la hueona se le hizo. Daniella me tiene miedo”, continuó.

“No le voy a dejar inventar cosas”

Denisse estaba viendo el programa y se contactó con el periodista Luis Sandoval. Ellos mostraron el audio que envió una de las gemelas Campos. “Yo no puedo negar que sí tuve conversaciones con el reality, me comentaron que Daniella igual. Yo tengo entendido que ella tiene problemas por el tema de su hija, ya que no se presentó a una audiencia y le mandaron una orden de arresto, algo así”, afirmó.

“Claramente, lo entretenido es que entremos las dos. Yo estoy absolutamente feliz si entro sola, mejor todavía, pero tampoco estoy preocupada. Estoy con mucho trabajo, soltera y buena onda, no estoy tan preocupada, si hay que entrar, entramos, si no, esperamos a ‘Tierra Brava 3′”, añadió.

Finalmente, Denisse señaló que “yo igual creo que a Daniella se le hace entrar conmigo. Le da miedo porque obvio le voy a decir todo en la cara, toda la verdad. Está preocupada que le cante la vida. Ella sabe que no me voy a quedar callada y que no le voy a dejar inventar cosas. Yo soy una persona súper honesta y espontánea, no pienso las cosas que digo”.