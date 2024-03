Drake Bell revela detalles de los abusos sexuales que sufrió por parte de trabajador de Nickelodeon

Durante estos últimos días impacto causaron las declaraciones del actor y cantante estadounidense Drake Bell, quien alcanzó la fama con su participación en el show megapopular Drake y Josh, de principios de los años 2000. La Revista Variety reportó que Bell confesó haber sufrido abuso sexual durante su adolescencia trabajando en Nickelodeon.

De esta forma, es la primera vez que el actor habla sobre las agresiones que sufrió a los 15 años.

Estos hechos se detallaran a profundidad en el próximo documental de Discovery, titulado ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’. La producción abordará el terrible episodio de la compañía de entretenimiento, donde Bell sufrió abuso a manos de Brian Peck, un ex trabajador de Nickelodeon. La cadena de televisión, conocida por producciones infantiles icónicas, se ha visto envuelta en una serie de escándalos relacionados con abuso, arrojando sombras sobre la inocencia que aparentan tener los programas dirigidos a un público joven.

Brian Peck, quien trabajó en series emblemáticas como ‘Todo eso’, ‘El Show de Amanda’ y ‘Drake y Josh’ fue condenado a 16 meses de prisión por abuso sexual infantil. La reciente confesión de Drake Bell sobre su propio sufrimiento a manos de Peck cuando tenía solo 15 años ha reavivado la conversación sobre los peligros que enfrentan los jóvenes talentos en el mundo del espectáculo.

Los detalles entregados por Drake Bell

“Brian y yo nos hicimos muy amigos porque teníamos muchos intereses en común, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado”, dijo Drake en el documental, donde también habla su padre, quien relata que el acusado lo intentó alejar de su hijo.

Brian se convirtió el mánager de Drake, lo que produjo una cercanía mayor entre ellos, como que Bell se quedaba a dormir en casa de Peck.

“Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba, me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar”, dijo Brake.

“Todo empeoraba, y empeoraba, y empeoraba, y estaba atrapado. No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal”, manifestó el actor.