“Eres una persona narcisista”: Gabrieli Moreira se fue en contra de Fabio Agostini luego de poner fin a su romance en “Tierra Brava”

La relación de Gabrieli Moreina y Fabio Agostini llegó definitivamente a su fin durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, y es que el modelo dejó claro que no tiene intenciones de retomar el romance con la brasileña.

En este contexto, es donde Pamela Díaz aconsejó a la participante sobre su relación con el español y le dijo que no se deprima por él: “No sé tu experiencia de vida, pero eres chica, y lo único en lo que tienes que aferrarte es en que estás sana. Tienes toda la vida por delante”, le recomendó.

A la mañana siguiente, el capataz encontró una carta que Gabrieli dejó para Fabio pero la brasileña no quiso mostrarla y se la quitó de la mano. “Es muy íntima”, aseguró ella.

Más tarde, Moreira le pasó la carta al español y le pidió perdón por su intensidad, dijo respetar su decisión de querer cortar con ella, y le recordó que será siempre una buena amiga en las buenas y malas.

La gran pelea

Tras leer el escrito de Gabrieli, Fabio fue a hablar con su expareja y cerrar este capítulo de su vida: “Yo quiero estar bien contigo, no quiero terminar mal. Pero cuando te he pedido mi espacio me has dicho que no quieres ser mi amiga. Por eso he querido que se enfríe la cosa, pero te quiero un montón, te deseo lo mejor, mucho más que a cualquiera de aquí (...) Quiero estar solo, no voy a mentir y alargar algo que veo que no hay futuro porque tampoco quiero jugar con tus sentimientos, ni tampoco estar los dos mal”, le aseguró el español.

La brasileña no se tomó bien las palabras y comenzó a discutir con el español, especialmente cuando Fabio le comentó que cuando ella entró él le dio la oportunidad de intentar estar con él de nuevo. De hecho, la brasileña le sacó en cara que se besó con varias compañeras de encierro.

“¿Y estar conmigo no es una oportunidad? Me siento muy importante que me des esta oportunidad. Por eso en la actividad comenté que eres una persona narcisista. Nadie quiere ser payasa de un narcisista. Que seas muy feliz soltero. Yo lo seré mucho más feliz que contigo”, sostuvo Gabrieli.