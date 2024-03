“Es súper chévere, nunca me cayó mal”: Chama se sinceró y entregó su opinión acerca de Pamela Díaz

Una de las enemistades más notorias dentro de “Tierra Brava” fue la de Pamela Díaz con la venezolana Alexandra Méndez, más conocida como Chama. Ellas se pelearon a muerte en más de una ocasión, y protagonizaron uno de los conflictos más grandes del reality.

Cuando la Fiera fue eliminada del programa, ellas salieron como enemigas, pero Díaz volvió a entrar a las semanas y algo cambió. La mala onda que existió antes, ya no estaba presente, no se volvieron amigas, pero sí una cordialidad entre colegas.

Es más, Pamela Díaz se integró al equipo rojo, donde está la venezolana, y defendió a Chama tras la última prueba de equipo en donde Alexandra fue apuntada como una de las responsables de la derrota. Botota Fox, la amiga más cercana de Méndez, despotricaba en su contra, así que la Fiera le paró los carros.

El cambio de parecer de Chama

En el contenido exclusivo grabado para la web de Canal 13, “Confesiones B-Mix”, Chama habló sobre el reingreso de Pamela Díaz al reality. “Bueno, su regreso ha sido chévere, me gusta que entró con otros aires, entró con otra actitud, en un inicio nunca nos llevamos bien”, comenzó.

“También siento que ahorita hay menos perkines, ya cada quien brilla por su propia luz, ya nadie se va a pegar a ella para brillar como antes en el inicio había mucha gente que la alababa y eran sus ‘friki fans’. Ahorita ya no hay muchos, quedan un par por ahí, pero es parte de esto”, continuó Chama.

“Siento que Pamela es súper chévere, nunca me cayó mal, pero sí me llevé mal con ella por acciones, pero bueno yo de verdad no soy una persona rencorosa. Vamos a ver cómo andan fluyendo estos días. Yo estoy agotada de las discusiones, lo que quiero es terminar bien ‘Tierra Brava’, terminar de dar todo de mí, yo sí he estado desde un inicio, no he tenido breaks ni aires, sino que me ha tocado esto muy duro”, añadió.

En esa misma línea, Chama insistió que “me ha tocado sacar la garra, yo no tuve ni una semana de descanso, ni 10 días, ni un mes. Yo he estado aquí presente siempre y dando la guerra. Me parece muy injusto que la gente salga y entre con otros aires, a diferencia que uno está aquí dando todo por el todo desde un inicio”.