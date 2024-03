“Está en una etapa muy relajada de su vida...”: Luis Mateucci se deshace en halagos hacia Daniela Aránguiz y destaca su madurez en “Tierra Brava”

Aunque hace poco se viralizaron unas imágenes de Daniela Aránguiz a los besos con un misterioso galán, el modelo argentino, Luis Mateucci no duda en lanzarle todas las flores posibles cada vez que puede, asegurando ahora que la influencer a quien se le puede ver participando en el reality show “Tierra Brava” de Canal 13, “está en una etapa muy relajada de su vida”.

Todo esto lo dijo Luis Mateucci a Publimetro, luego que destacara el acercamiento y la buena onda que se ha podido observar entre Daniela Aránguiz y Chama Méndez, con quien protagonizó uno de los triángulos amorosos más intensos del reality show.

Sin embargo, todo parece haber quedado atrás para los tres y mientras Daniela va y vuelve con Mateucci, éste destacó la amistad que se ve entre ambas mujeres.

“Estoy muy contento por lo bien que se lleva con la Dany. Yo siempre supe que iban a ser amigas, que no se iban a enojar de verdad entre ellas, porque si alguien ahí se equivocó fui yo, que no dejé las cosas tan claras, entonces tenían que enojarse conmigo”, dijo el argentino.

“La Dany es muy madura”

En ese contexto, el modelo e influencer argentino también destacó la madurez de Daniela Aránguiz en esta etapa de su vida, luego de haber superado la separación de Jorge “Mago” Valdivia.

“La Dany es muy madura, está en una etapa muy relajada en su vida, viendo las cosas desde otro punto, afrontando la vida de muy buena manera”, señaló Luis Mateucci.

Mateucci incluso fue más allá y apuntó que Aránguiz ya no es tan confrontacional como la “pintaban” los medios antes. “Yo la conozco y sé que no es como la pintaban antes, entonces que ella lo pueda demostrar en el reality me gusta mucho”, puntualizó el argentino, dejando en claro todo lo que admira a la chilena.