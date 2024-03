“La verdad es hasta chistosa esta ridiculez”: Coté López saca el habla por rumores de romance con Pailita

Coté López ha sido objeto de un rumor tras su separación con Luis Jiménez, la cual aún no ha sido confirmada por ninguna de las partes. Pero mientras esto pasa, las redes comenzaron a vincularse con el cantante urbano Pailita. Sin embargo, la empresaria se refirió al tema y lo zanjó.

El portal Infama le consultó sobre esto a través de Instagram: “Se está hablando de que tú tuviste algo con el cantante urbano Pailita”.

“Hola! Sí, ayer me escribieron en una foto mía y de él y yo no entendía, tuve que buscar qué onda”, comenzó a contestar la modelo, que agregó que “obvio que es falso, hace mucho en una casilla de preguntas me preguntaron que opinaba de una funa de estos niños (él y su ex) y yo di mi opinión y lo defendí, entonces me imagino que de ahí sale el nombre”.

“La verdad es hasta chistosa esta ridiculez, pero tengo niños y es súper irresponsable de la prensa hacer este cahuín de nada”, sentenció.

Sí antes de terminar precisó que “aunque estoy acostumbrada… pero te aclaro que nunca en mi vida he hablado con él o visto”.

Captura Infama con Coté López Instagram

El nacimiento del rumor

La pregunta a la que se refiere Coté López es sobre la antigua acusación que hiciera en su momento Scarleth Labra, quien acusó a quien era su entonces pololo, de no dejarla acompañarlo a Disney.

“Creo que están distorsionando y aumentando algo demasiado. Ella lo quiso acompañar, recién estaban juntos, él es público y quería resguardar su privacidad para que no estuvieran luego hablando de ellos; pero ella como niña que es quería que él la mostrara más porque a lo mejora así se sentía más valorada, entendible también”, fue la opinión que dio del conflicto la influencer.

“Creo que el error de él fue no haberle contado de su viaje pero también es un cabro chico y qué sabemos nosotros del porqué no lo hizo, yo escribo de lo que vi en un live no más. Es mi análisis de sapa jajaja”, concluyó la empresaria