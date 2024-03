Pedro Pascal se une a dos ganadores de los Premios Oscar en nuevo proyecto cinematográfico

Pedro Pascal fue confirmado esta semana como uno de los protagonistas del filme “Eddington”, western contemporáneo dirigido por Ari Aster, donde compartirá roles con los ganadores de los Premios Oscar Emma Stone y Joaquin Phoenix.

Fue la productora A24, la misma que estuvo detrás de la galardonada película “Everything, Everywhere, All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo)”, la que anunció en sus redes sociales el avance de su nuevo proyecto, que junto al chileno, Stone y Phoenix, reunirá a otras reconocidas figuras cinematográficas como Luke Grimes, Austin Butler, Deirdre O’Connell, Micheal Ward y Clifton Collins Jr.

El nuevo desafío de Pedro Pascal

“Bienvenidos a Eddington. El western contemporáneo de Ari Aster, y protagonizado por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Luke Grimes, Austin Butler, Deirdre O’Connell, Micheal Ward y Clifton Collins Jr., llegará pronto”, resumió la productora en su cuenta oficial de Instagram, donde su publicación fue acompañada por una fotografía de la claqueta del filme en medio del desierto.

Según informó este jueves hoyxhoy.cl, lo “único que se sabe respecto de la trama es que sigue la historia de un comisario de un pequeño pueblo de Nuevo México que tiene aspiraciones más altas”.

Las especulaciones de medios especializados de Estados Unidos respecto del contenido del filme aseguran que se trataría de una película del género de terror, principalmente por la trayectoria de Aster, quien ha granjeado su fama en Hollywood gracias a cintas como “‘Midsommar’ o ‘Hereditary’”.

En el caso de Pascal, este sería su primer proyecto cinematográfico junto al director, en cambio, para Phoenix sería otro capítulo en su carrera junto a Aster luego de trabajar juntos el año pasado en el filme “Beau is Afraid (Beau tiene miedo)”.