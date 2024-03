“Quieres que me sacrifique hoy... Eres un zorrito”: Fabio Agostini no se guardó nada y se fue en contra de Miguelito en “Tierra Brava”

Al parecer la amistad entre Fabio Agostini y Miguelito llegó a su fin, esto luego de que el modelo español descubriera la nueva táctica que utilizó el comediante para salvarse del proceso de eliminación en “Tierra Brava”.

Todo comenzó cuando Daniela Aránguiz y Luis Mateucci desayunaban celebrando el cumpleaños de ella, en ese momento llegó el influencer para contarles que Nico Solabarrieta le pidió dejar que Miguelito gane esta semana para que no vaya a eliminación contra él y Dani, y él solamente atinó a reirse de esta inusual sugerencia.

“A Miguelito el otro día le preguntaron por sus amigos y ni me nombró, dijo que era solo su compañero. Yo desde que entramos lo subí (...) incluso le cedí la capitanía. Que se vaya a la m… Miguelito, si puedo, lo decapito”, aseguró el español, y se descargó con todo contra el comediante.

La defensa de Dani Castro

En ese momento, Daniela Castro se metió en la conversación y defendió al exMorandé: “Fue en una competencia y por lo que Pame te dijo que lo hicieras (...) que tú estés enojado con él es otra cosa”.

Acto seguido, Fabio se fue contra ella y la acusó de ser una “freaky fan” del comediante: “Nosotros estamos hablando entre los tres y tú te has metido en la conversación”, le dijo el español.

“Si no vuelve la Pame tú no revives, así que agradécele, eres el verdadero freaky fan que molestó tanto a Jhonatan”, le respondió Dani, y ambos se trenzaron en una discusión.

“Desde que se fue Futuro tu único apoyo es el perro. Ahora él está arrasando en Chile, como un campeón”, le contestó Fabio y siguieron con la discusión.

Fabio encaró a Miguelito

Minutos después, el español fue a encarar a Miguelito por su petición: “Así que andas pidiendo a tus compañeros que yo me deje hoy”, le expresó de entrada, en tanto el comediante negó que esta situación fuera verdad.

“Mandas a Nico a hablar conmigo, quieres que me sacrifique hoy. Me lo dijeron tus amiguitos, no me lo dices a mi en la cara... Eres un zorrito”, le dijo el español, terminando la discusión puesto que el exMorandé siguió diciendo que no era verdad.