¿Se burlaron? El príncipe Harry y Meghan Markle hablaron sobre foto editada de Kate

Kate Middleton se encuentra en boca de todos, no solo por su desaparición sino también por el presunto error cometido en la última postal publicada por el Día de las Madres en el Reino Unido donde aparece junto a sus hijos: George, Charlotte y Louis, pero al cual sufrió evidentes ediciones, de las cuales la princesa de Gales se tuvo que disculpar.

Las criticas, incertidumbres y especulaciones han hecho mella en la imagen de la realeza británica ante la poca capacidad de respuesta ante la situación que enfrenta la futura reina de Inglaterra y pese a que el príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus títulos lanzaron su opinión al respecto de lo que sucede.

La credibilidad de los príncipes de Gales ha quedado debilitada y el Reino Unido espera finalmente ver la cara de Middleton luego de Semana Santa tal como lo habían prometido a mediados de enero tras su cirugía abdominal.

Esto opinaron el príncipe Harry y Meghan Markle sobre foto editada de Kate Middleton

La relación de Kate Middleton con el príncipe Harry y Meghan Markle quedó totalmente fracturada luego que estos abandonaran la realeza y contaran detalles de las peleas que tuvieron con ella y su esposo William.

La ex duquesa de Sussex y Middleton han quedado como enemigas, pero en medio del alboroto que la rodea, los esposos se han mostrado consternados y dejaron claro que no es una situación que le pasaría a Meghan, pero que sin duda la prensa británica no se lo perdonaría, al tratarse de ella.

La información sobre su presunta opinión habría sido suministrada por una fuente cercada al príncipe y a la actriz según el medio ‘Page Six y volvería a marcar las comparaciones entre ambas.

Sin embargo, un portavoz de Archewell, la Fundación del príncipe Harry y Meghan Markle, ha ofrecido un discurso contradictorio al respecto, asegurando que dichas palabras no fueron de los exduques.

“Eso no vino de nosotros”, ha asegurado el portavoz al medio ‘Newsweek’.

Al parecer, Harry y Meghan intentan pasar desapercibidos en medio de la crisis que atraviesa la corona británica, pero en varias oportunidades medios internacionales han asegurado que intentaron establecer un acercamiento a Kate para acompañarla en tan difícil momento, aunque se desconocen los detalles de estas declaraciones.