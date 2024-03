“Simplemente me ordené”: José Miguel Viñuela se puso en campaña deportiva y saludable para bajar 10 kilos en un mes

José Miguel Viñuela sinceró este jueves que gracias a su dedicación al deporte y alimentación saludable, pudo bajar 10 kilos en un mes, objetivo que se trazó porque “quiero ver a mis hijos crecer y estar bien por ellos”.

Fue a mediados de febrero, en medio de su animación en el Festival de Talca, que al otrora animador de “Mekano” le sonaron las alertas de un sobrepeso preocupante, que dejó en evidencia en una publicación de su cuenta de Instagram y en una honesta conversación con lun.com.

El cambio de José Miguel Viñuela

“Siempre he tenido que lidiar con los kilos de más. Ha sido una lucha constante, pero esta bajada tiene una gran explicación: Salud. El 11 de febrero pasado, haciendo el Festival de Talca, me costó mucho abrocharme los zapatos y cuando me reincorporé me costó respirar”, escribió en la red social el animador, quien decidió en ese momento darle un giro saludable a su vida.

“Me estaba poniendo el traje, en eso me agacho para abrocharme los zapatos y me costó harto. Cuando volví a la posición me vi con la cara roja, mal y ahí mismo decidí hacer algo. Me dejé estar. Hace tiempo que no me estaba ejercitando. Estaba comiendo muy mal, a deshora. No me estaba cuidando mucho. Andaba mal. Un día que jugué pádel quedé con dolores de rodilla y talones, algo que no me pasaba. Sin darme cuenta estaba pesando 94 kilos, tenía una panza gigante”, señaló en el medio de circulación nacional.

¿Y cómo lo hizo para cambiar su estilo de vida? Viñuela reconoce que todo fue iniciativa propia, sin preparadores físicos ni dietas recetadas por expertos. Sólo su experiencia pasada, cuando también se encaminó en la ruta de la vida saludable antes de sus actuales 49 años.

El régimen de José Miguel Viñuela

“Lo primero que hice fue dejar de tomar. Yo tomaba lo típico, un vino o un espumante entre la semana o el fin de semana, pero eso lo corté de raíz. Además, consumía muchos dulces, donas, pastelitos. También los borré de mi dieta. Retomé una fórmula que seguí con Giancarlo Petaccia y su ‘Método Petaccia’, que consistía también en hacer ayunos intermitentes de hasta 16 horas”, cuenta al matutino.

“A la semana me empecé a deshinchar. En el cuello tenía una papada del porte un buque y bajó. A las dos semanas se me deshinchó la guata, me empecé a sentir mucho mejor. Junto a los cambios de alimentación, también le empecé a meter mucho al pádel. Juego hasta tres veces a la semana y eso me ha ayudado un montón a acelerar los resultados. Estoy con la dieta, sin tomar y con deporte”, agrega Viñuela, orgulloso de su autodisciplina en función de su salud.

“Lo hice yo solo. Tomé cosas que antes había hecho, como el ‘Código Petaccia’, que me había ayudado en su tiempo a bajar 12 kilos. Simplemente me ordené. Ahora quiero crear hábitos de vida y seguir mejorando. Más que un tema estético, es por salud. Ya estoy cerca de los 50, tengo hijos chicos y me anduve preocupando de estar bien por ellos. Quería sentirme en condiciones para jugar. Están en una etapa muy energética y sentía que podía dar más”, explicó.

“Me di cuenta que ya no tengo 25 y hay que preocuparse. Me pegó bien fuerte darme cuenta que mis hijos están más grandes, necesitan a su papá y yo quiero vivir bien, sano, lo más que pueda para acompañarlos en todo su crecimiento”, finalizó.