Simply Red vuelve con todo a Chile: agotó en tiempo récord sus dos conciertos en el Movistar Arena

Toda una locura fue la venta de entradas para los dos conciertos que agendó la banda británica Simply Red para marzo de 2025 en Chile, las que en un par de días se agotaron rápidamente, demostrando que los británicos están más vigentes que nunca.

Así, luego que Simply Red confirmara que se presentaría en el Movistar Arena los días 7 y 8 de marzo de 2025, se pusieron a la venta las entradas, las que fueron literalmente arrasadas con casi un año de anticipación por los fanáticos y fanáticas que tendrán la suerte de verlos en vivo.

La agrupación británica liderada por Mick Hucknall llegará al país en el marco de su gira “40th Anniversary Tour” y promete convertir el Movistar Arena en todo un karaoke, ya que presentará de forma especial todos sus temas clásicos, los mismos que los han convertido en una banda fundamental.

Gira tras un largo periodo sin conciertos

La gira que trae a Simply Red a Chile en 2025 fue anunciada luego de un largo periodo sin pisar los escenarios y con la grata noticia de que será realizada con sus integrantes nuevamente reunidos.

La rapidez con la que se vendieron las entradas para sus dos conciertos, es un testimonio de la presencia y el fervor que la banda provoca en el país. Como es sabido, la audiencia chilena es la que más escucha la música de Simply Red en plataformas como Spotify a nivel mundial.

En Chile, Simply Red ha realizado memorables presentaciones: En 2009 en Viña del Mar y posteriormente en 2010 y 2016 en el Movistar Arena, donde realizaron dos shows sold out en cada una de las visitas.

De acuerdo a lo que han anunciado a través de sus redes sociales, su gira ‘40th Anniversary Tour’, será un viaje por las canciones que han marcado estos 40 años de trayectoria, donde éxitos como “If You Don’t Know Me by Now”, “Stars”, “Holding Back the Years”, “For Your Babies”, “Something Got Me Started”, “It´s Only Love” y “Fairground”, serán definitivamente los protagonistas de estos conciertos que quedarán en el recuerdo de sus fieles fans.