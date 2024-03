Yolanda Sultana se lamenta por el olvido de la TV y acusa a popular tarotista de copiarle: “Los quiero tanto que los perdono”

La querida tarotista Yolanda Sultana se fue con todo por el olvido en el que ha caído en la televisión, durante una entrevista realizada en el más reciente programa “Que te lo digo” del canal Zona Latina, donde además acusó a un conocido colega de copiarle las predicciones.

“A mis 84 años, la gente me ama, la gente me quiere y todo lo que hago por el bien de la sociedad, lo hago surgir en la vida”, dijo de entrada la “Tía Yoli” en la conversación con el panel, por lo que agregó que no entiende por qué ya no es tan cotizada como antes por los canales de televisión para entregar sus famosas predicciones, las que siempre terminan con su clásico y conocido “que nos vaiga bien”.

En ese sentido, la tarotista aseguró que “están dormidos, yo los recuerdo con cariño y ustedes me han echado al olvido, pero los quiero tanto que los perdono. A esta vieja no se puede dejar botada, porque yo he educado a niños que ustedes no lo han hecho, regalé cientos de cunas, regalé bastones, sillas de rueda, di consejos a Chile y también a los mandatarios”.

A lo anterior agregó que está segura que todavía le queda mucho por entregar en la televisión y pese a su edad. “Yo no he cumplido todavía mi ciclo en televisión. Mis rodillas están mal, pero mi cabeza está innata”, apuntó.

“No lo quiero nombrar, pero...”

Así, al avanzar la conversación con el panel de farándula, la Tía Yoli hasta acusó a un conocido colega suyo de copiarle las predicciones, apenas cambiando algunas palabras.

“Puede tener odio la gente, pero los que están saliendo en este momento, no me imiten. Nadie daba recetas, nadie ocupaba sahumerio. No quiero nombrar, pero se llama Pedro. Todo lo que yo digo, Pedrito, después le cambias las palabras”, puntualizó con todo la querida Yolanda Sultana.