Conoce los detalles del polémico mensaje de Peso Pluma en concierto

La carrera musical de Peso Pluma ha estado llena de mucha polémica durante los recientes días. Desde su supuesta vinculación con miembros de algunas organizaciones, se han tornado diversos rumores y hasta se conoció que fue descartada su participación en el Festival de Viña del Mar por la misma situación.

Ahora al parecer, el cantante no soportó más la lluvia de críticas que tiene encima, que decidió sacar todo lo que llevaba dentro en un concierto en Austin Texas.

El intérprete de corridos tumbados aprovechó la ocasión para sacar lo que para él son sus verdades y en pleno escenario expresó: “Yo estoy aquí en el escenario por ustedes, Nosotros, cada uno de nosotros seguimos haciendo música por ustedes”, dijo.

Los fans del cantante de 24 años dejaron sus opiniones en el Instagram oficial de ‘El Gordo y la Flaca’.

“Esa ruido gritos y majaderías No representa el verdadero talento ni la música Mexicana. No metas a México en tus argumentos”.

“Ahora le llaman música a todas las vulgaridades que puedan decir en una tarima. Pobre generación o degeneración?”.

“La mercadotecnia entrando en cerebros resentidos... Ojalá no fuera famoso ese sin talento ojalá no fuera mexicano, una disculpita, no todos los mexicanos somos así, hay educados y que nos gusta la buena música, no vulgaridades”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Hassan Emilio Kabande Laija no se calló nada y también dio un mensaje a la prensa.

“A los medios y a la prensa que sigan hablando. Porque saben una cosa? Todos sus comentarios y opiniones me van a la ve$%@”, agregó.

Sus intervenciones fueron de agrado para muchos de los presentes, ya que la mayoría aplaudió de manera eufórica todos los argumentos del cantante regional.

Por otro lado, el pasado 11 de marzo, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece en la portada de la legendaria revista Rolling Stone. Después de meses de rumores sobre su presunta presencia en un centro de rehabilitación, Peso Pluma ha tomado la decisión de desmentir firmemente las informaciones que circulaban.