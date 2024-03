“Estás muy bien criado”: Ivette Vergara reacciona a las emocionantes palabras de Pamela Díaz a Nicolás Solabarrieta

En uno de los últimos capítulos transmitidos de ‘Tierra Brava’, se pudo ver un actividad en donde los participantes debían escoger a un compañero del sexo opuesto para una dinámica de “amor o desamor”.

En ese marco, Nicolás Solabarrieta escogió a Pamela Díaz, por considerarla “mala influencia”.

Matías Vega le preguntó el motivo y el hijo de Ivette Vergara explicó que “podría ser porque tiene una personalidad tan fuerte y tiene más seguidores que gente real que tiene su personalidad para imponerse y no hacer las cosas que ellos realmente piensan”.

¿Qué dijo ‘La Fiera’?

“Conocí a una persona que me parece transparente, que tiene muy poca influencia. Eres un gallo muy respetuoso, no tengo nada que decirte de malo”, dijo Díaz, quien precisó que respeta su opinión.

“Eres una persona correcta, leal y respetuosa. Me encanta la gente verdadera, eres un bacán y no me importa lo que diga la gente. Estás muy bien criado”, agregó.

Ivette Vergara reaccionó ante los dichos de ‘La Fiera’ y valoró con todo sus declaraciones, por lo que subió una storie en Instagram.

“Cuando Pamela Díaz dice ‘estás muy bien criado...yo...”, subió en una fotografía la animadora.

Comentario de Ivette Vergara Captura Instagram (Página 7)

Todos quieren a Nicolás

Hace un par de días en el encierro le transmitieron un mensaje muy especial al exfutbolista, un audio de su polola, “La Guarén”, quien ya no está junto a él en la casa hacienda.

Nicolás Solabarrieta protagonizó un emotivo momento durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, en donde recibió una carta de parte de una persona muy importante en su vida.

Todo comenzó cuando los participantes debían ser parte de un podcast, en donde Botota Fox, Fabio Agostini y Junior Playboy fueron los panelistas mientras que Miguelito hizo de DJ. En el programa, todos ellos recibieron audios de los demás participantes pidiendo consejos de amor.

El exfutbolista recibió un audio de su novia, el cual decía: “Nicolais, aquí tu Guari, decirte que te echo mucho de menos, que pienso en ti todos los días, me despierto pensando que estoy en la habitación establo, nuestro hogar. Te quiero mucho, sin duda fuiste una muy bonita coincidencia. Te estoy esperando afuera”.

Tras terminar estas tiernas palabras, Valentina terminó su mensaje haciéndole una consulta: “Quiero saber, ¿qué es lo que más te gusta de mi?”.

A lo que Solabarrieta respondió: “Primero, Guari te quiero mucho y también te extraño un montón, fuiste un pilar muy grande para mí. La verdad es que me encantaría que pudieses volver y si no es así, todos los planes que hablamos sí o sí los vamos a concretar afuera”.