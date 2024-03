Jean Paul Pineda se refiere a la formalización por VIF en contra de Faloon Larraguibel: “El tiempo dirá todo”

Jean Paul Pineda realizó declaraciones públicas por primera vez luego de ser formalizado por violencia intrafamiliar en contra de su exesposa, Faloon Larraguibel. Tras la audiencia se decretó como medida preventiva la prohibición al futbolista de acercarse a la víctima.

Cabe recordar que Pineda fue detenido la madrugada del viernes 8 de marzo en el departamento donde residía junto a Faloon, luego de que el conserje del edificio llamara a Carabineros ante el aviso del hijo de la pareja, quien recurrió al funcionario al ver lo que ocurría entre sus padres.

Hasta el momento, la conductora del matinal “Sabores” no se ha referido al caso. En cambio, este jueves el futbolista alzó la voz ante lo sucedido en el programa “Que te lo digo”, por las pantallas de Zona Latina.

Ello se produjo cuando Jean Paul Pineda se contactó directamente con Sergio Rojas dando a conocer que iniciaría acciones legales contra él y todos los que estima han dañado su imagen.

“Están tan errados, tan equivocados con lo que hablaron, y con muchas cosas que las que hoy hablaron, que ya con mi abogado estamos viendo la forma de interponer una demanda. Han sido tan morbosos y súper poco profesionales que de verdad tomaré acciones. Aprendan un poco de lo que hacen, y sean más empáticos con la desgracia o problemas”, reclamó.

Frente a estas palabras, el conductor del espacio de espectáculos respondió de inmediato al exmarido de Faloon Laraguibel, objetando su postura ante los hechos, a lo cual el futbolista replicó: “Que te digo, compadre, uno no puede tomar todo lo que digan, todos tienen tejado de vidrio y, si no he hablado y no hablaré, es porque el tiempo dirá todo”.

“Uno como hombre calla muchas cosas”

“Lo que yo tenga que mejorar es para mí, no para ustedes, y lo que viví y tenga que vivir con la mamá de mis hijos, que siempre lo serán, son para mí y para ella”, añadió el deportista.

En este sentido, Jean Paul Pineda enfatizó que evalúa adoptar acciones legales frente a “las faltas de respeto y todo lo que los personajes han salido hablando estos días”.

“Nadie está dándole la espalda. Al contrario, yo siempre seré el primero en asumir todo, pero esto es de a dos y al único que han dejado mal es a mí. Yo jamás voy a salir diciendo algo de ella ni de mí porque tengo a mis hijos y ustedes se darán cuenta de la relación que yo tengo con ellos, eso está en las redes y lo vamos a ratificar”, advirtió.

Por último, el deportista le manifestó a Sergio Rojas que no sabe cómo sudecieron los hechos, argumentando que “uno como hombre calla muchas cosas. Si te digo que a mí me golpearon en ocasiones, ¿me creerías? Difícil, porque uno no hace eso público, ni nada”.

“Yo sé cómo ha sido todo y listo, espero que me perdone, yo la perdoné y perdono a todos, porque de eso se trata y obviamente poder aprender de todo”, reflexionó.