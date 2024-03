La razón por la que los internautas afirman que Camilo no ha superado a su ex y ella responde

Una semana antes de que Camilo y Evaluna anunciaran que serán padres por segunda vez, el artista colombiano lanzó su más reciente tema “Gordo”, una salsa que compuso junto a su cuñado Ricky Montaner. Pero, esta semana, un mes luego de su estreno, la canción está en el ojo de huracán, pues los internautas aseguran que el compositor aún no ha olvidado a su expareja.

“Ya vi que le dices ´Gordo’ como antes me decías. Me dolió más de lo que imaginaba, esa palabra era mía No pensé que me doliera”, así comienza el tema, que casualmente coincide con una publicación que hizo Gabriela Andrade Vélez, la novia que tuvo Camilo hasta el 2014. Ella en el 2019 publicó una serie de fotos de su boda con un mensaje muy particular y que ahora toma protagonismo.

“Dos años mi gordo, ¡qué bendición haberte encontrado en mi camino!, Gracias por tanto ¡Te amo!”, dice la publicación que ahora se ha llenado de comentarios, pues los seguidores y haters del intérprete de “Vida de rico” afirman que no ha superado su ruptura, aún cuando ya pasaron 10 años. Pero lo que más les sorprende a todos es el gran parecido que tiene Gabriela con Evaluna.

Gabriela Andrade Gabriela Andrade, exnovia de Camilo, le llama "Gordo" a su esposo y lo asocian al nuevo tema del cantante. (Instagram @gabyandradev26)

“Guao, pensé que era Eva Luna 😮 se parecen DEMASIADO”, “Él buscó a Evaluna igual a la ex para superar a la ex, suele suceder 😮”, “Camilo no la superó y se buscó una idéntica ella lo superó y se buscó un hombre guapo elegante”, “Escribirle una canción al ex no está mal. El rollo es lo que dice el tema, jaja que la llamó y que la está celando. Yo creo que ahí es donde está su corazón”, y “Ahora veo por qué se enamoró de Evaluna si son idénticas. Camilo sentía que seguía con su ex al ver a Evaluna”, comentaron en la cuenta de Gaby Andrade y portales de farándula.

Pero Gaby no se quedó callada y salió al paso a las especulaciones: “Son demasiado los videos que han hecho con este chisme de la canción, de que somos idénticas. De verdad será que el chisme mueve el mundo hoy día, ¡ay no!, no sean tan malos, no armen tanto chisme donde no lo ha. No hagan grande lo que ya es grande, para qué; no sé digo yo, ya hay que respetar”.

Evaluna y expareja de Camilo Internautas aseguran que Evaluna y Gabriela Andrade, ex de Camilo, son idénticas. (Instagram @evaluna @gabyandradev26)

Hasta ahora ni Camilo, ni Evaluna han emitido comentarios, aunque es probable que tampoco lo hagan, pues ante las polémicas suelen guardar silencio. Otros afirmaron que todo esto se trata de una estrategia de marketing de él para promocionar el tema, que ya tiene 5,2 millones de visualizaciones en Youtube.

En tanto, Gabriela no borra las imágenes que se tomó con el colombiano durante su relación. En el 2022 dio sus razones: “No borro mis fotos con Camilo porque no borro mis fotos ¡con nadie! ¡Menos si fueron parte importante de mi vida!”.