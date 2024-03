María Gracia Omegna reconoce que su rol de madre ha limitado su carrera actoral: “Desaparecer de la crianza de mi hija no era opción”

María Gracia Omegna, la galardonada actriz tras el personaje de Valentina Morán en “Generación 98′”, reconoció que a pesar de su exitoso presente laboral en Mega y el teatro siente que “desde que soy mamá, mi carrera lamentablemente se ha visto limitada”.

La reciente ganadora de un Premio Caleuche a mejor actriz protagónica se sinceró en conversación con theclinic.cl, donde aparte de abordar detalles de su destacada interpretación de Valentina en la nocturna de Mega, afirmó que no está dentro de sus planes maternales “desaparecer de la crianza de mi hija”.

La opción de María Gracia Omegna

“No era opción”, aclaró Omegna, quien revela que “incluso hoy, que está más grande, sigue siendo muy difícil para mí hacer la ecuación de hija y trabajo”.

“Aparecen proyectos que a veces debo rechazar o intentar mover en fechas porque necesito equilibrar el tiempo con mi hija. No puedo desaparecer como madre y mis decisiones van de la mano con eso”, recordó la actriz, quien al día de hoy, y pese a sus destacadas apariciones televisivas, como la actual en “Generación 98′”, siempre ha privilegiado su rol de madre.

“Si estoy en un proyecto televisivo, difícilmente podré generar o embarcarme en un proyecto teatral como el que estoy ahora, porque significa no estar en casa. Mi principal tarea hoy es criar y trabajar también, no se puede la una sin la otra”, puntualiza.

“En los últimos años, mi única estrategia ha sido tomar la decisión de tener estabilidad económica. Ha sido riesgoso y ha tenido cosas buenas, otras no tanto, y ha sido difícil a veces pero es parte de mi realidad. No tengo una familia que pueda solventarme en ningún sentido, soy económicamente muy autónoma, entonces bajo ese contexto decidí postergar mis deseos artísticos en pro de esa estabilidad, que espero en unos años más me va a permitir priorizar más lo artístico”, agregó.

“Esa fue mi ecuación o mi estrategia, y espero funcione. Siempre lo digo, pero a ratos siento que mi carrera está en loop y que no se detiene. Yo sigo investigando, haciendo otras cosas. Ahora mismo estoy incursionando en la dramaturgia, escribiendo una obra”, finalizó.