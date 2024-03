¿Se enamoró de La Fiera?: Jhonatan Mujica admite sus sentimientos por Pamela Díaz

Jhonatan Mujica se sinceró y reveló sus sentimientos por Pamela Díaz, esto luego de que la rostro de la farándula nuevamente ingresara a “Tierra Brava”.

Recordemos que en los primeros días de encierro, los participantes del reality tuvieron un intenso romance, sin embargo, terminó porque “La Fiera” comenzó a coquetear con Fabio Agostini y todo terminó.

Ahora, y luego de varios sin cruzar palabras, Jhonatan y Pamela nuevamente hablaron luego de que el hermano del modelo lanzara feroz comentario en contra de Díaz.

“Yo te estoy buscando como una amiga, Pame. Intenté acercarme, y me sentí rechazado. Sé que mi hermano usó palabras desafortunadas. No quiero que quede esa imagen”, se explicó Mujica en aquella ocasión.

A lo que Pamela respondió: “Me da lo mismo lo que tu hermano opine, pero me sentí muy pasada a llevar. Me podrías haber dicho algo, porque no fui tan c… contigo”, le dijo con sinceridad “La Fiera.

Acto seguido, el influencer admitió que extrañaba a su compañera “como amiga” y terminaron abrazados, dejando el conflicto atrás.

¿Qué siente Jhonatan?

Ahora, en el capítulo más reciente del reality de Canal 13, Mujica conversó de esta situación con Shirley Arica sin ningún tapujo, quien le preguntó cómo estaban las cosas con su expinche.

“Al menos hablamos y estamos bien. Es heavy cómo te cambia el humor cuando estás bien con alguien a quien le tienes cariño. Ella me sigue gustando”, confesó el modelo, admitiendo que aún hay sentimientos románticos por parte de él y no solamente la ve como una amiga.

Por su parte, la participante peruana habló de la particular relación que matiene con Arturo Longton, la cual se lleva entre altos y bajos desde que “La Leyenda” ingresó nuevamente al encierro.

“Me voy a cambiar de cama, creo”, le reveló a Jhonatan. “Ven al lado mío”, bromeó éste.