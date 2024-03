“Tengo que aprovechar”: Raquel Argandoña explica porqué no ha parado de trabajar a full tras su cirugía de obstrucción intestinal

Raquel Argandoña reconoció que luego de haberse realizado hace algunas semanas una cirugía de urgencia al sufrir una obstrucción intestinal en un viaje a México, no ha parado su ritmo de trabajo, el que aparte de sus apariciones televisivas, suma una serie de viajes al extranjero y promoción de marcas en eventos.

Pese al susto que padeció a inicios de año en su periplo laboral por el balneario azteca, donde incluso llegó a pensar en que su afección pudo acabar en tragedia, la animadora de 66 años se dejó ver ayer en un evento de una exclusiva marca internacional de ropa íntima femenina.

La carga laboral de Raquel Argandoña

“Cuando estás en cama mal prometes eso, pero no. Es que me salen cosas. Y cuando uno tiene 66 años piensa a lo mejor es mi último año, así es que hay que aprovechar. Gracias a Dios he tenido suerte”, sinceró Argandoña en lun.com.

“Estuve en Aruba por tres días (trabajando). Luego tengo que irme a Europa y después al Caribe (por motivos laborales). Sí reconozco que en mi primer viaje después de la operación (a Aruba) estuve con muchos susto. Respeté lo que me dijo el médico: que me fuera confiada. Allá estuve en la casa de una amiga y pura comida sana. Todavía no me he atrevido (a beber una copita de espumante). No hice ningún desarreglo”, explicó la animadora, quien justifica su ajetreado post-operatorio lo ha hecho trabajando para pocas marcas.

“Yo no trabajo con muchas marcas. Soy bien exclusiva y lo bueno es que no me contratan solamente por un año, sino que sigo con ellos, así que rico. Yo no soy tan tecnológica, así que es una gracia, encuentro. Ah, y el 29 me voy para Machu Picchu. Igual el doctor me va a decir (mañana) cómo tengo que hacer mi vida de ahora en adelante”, indicó.

“El médico me dice: ‘Tú no vas a parar’. Él me aconseja viajar tranquila y con medicamentos. Además, hay gente que se ha operado hasta cinco o seis veces (de obstrucción intestinal). Y parece que cada dos años me viene la cosa a mí, así es que tengo que aprovechar”, finalizó.