“Una bruja atroz”: Pancha Merino se fue con todo en contra de una excompañera de “SQP”

La actriz Pancha Merino recordó su paso por el icónico programa de farándula “Sálvense Quién Pueda” (SQP), en donde fue una de las panelistas más destacadas del espacio junto a Felipe Avello e Ítalo Passalacqua.

En el programa “Tal Cual”, Merino rescató el cariño que ella recibe del público por su aparición en el programa de TV+, por esto Raquel Argandoña la hizo dar un paseo por las calles de su memoria, y le preguntó cómo era la recepción que sentía de las personas cuando estaba en “SQP”.

“No, terrible”, dijo en primera instancia, pero se retractó. “Igual me decían Panchita me río contigo cuando te vas a la cocina, qué bueno el Felipe. Yo nunca fui una galla que destrozara a la gente, de hecho yo tenía por ley que no llegaba con temas a la pauta, porque para mí es un karma”, recordó.

“Yo tenía una compañera, que no la vamos a nombrar porque es innombrable, reclamaba porque yo no llegaba con los temas. Yo le decía ‘no po, si mi rol acá es humor, entretención’”, contó Pancha, quien interrumpió su relato para decir en mueca el nombre de la mujer, pero tapando su boca a las cámaras, era sólo para sus compañeros.

“Qué mina más mala”

José Miguel Viñuela dijo que eso era pura envidia, y la actriz estaba de acuerdo, es más lanzó “uff una bruja atroz”. Este comentario despertó las risas de sus compañeros, mientras ella seguía con su relato “yo no tenía que llegar a cagarme la gente, y ella llegaba feliz a contar. Yo decía ‘qué mina más mala’”, añadió.

“Yo ni siquiera entraba a la pauta, a esa hora yo me maquillaba, no me enteraba de los cahuines porque era bien triste ver cómo pelaban a amigos actores o temas difíciles. A mí me dolía”, confesó Merino.

Ella contó que hace poco se encontró con uno de sus excompañeros de programa que estaba detrás de cámara, y destacó que existía un buen clima laboral dentro de “SQP”. “Éramos muy amigos, nos íbamos a almorzar, era muy cordial”, aseguró, y esta afirmación hizo reír a Raquel debido a los descargos previos de Pancha.

“Había muy buena onda porque cuando los equipos están unidos, siempre les va bien. Basta que llegue la manzana podrida como en esa época que llegó (nuevamente hizo la mueca), ¡fregó todo! La galla fue a donde los jefes, no sé qué chucha le hacía a los jefes porque volvía como patrona de fundo”, lanzó Pancha Merino que tuvo que ser detenida por Viñuela, quien rápidamente cambió de tema.