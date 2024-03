“Una deja pasar muchas cosas”: Antonella Ríos se sinceró sobre la relación abusiva que vivió durante su juventud

La actriz Antonella Ríos participó este jueves del panel del programa de farándula, “Que te lo digo”, en donde están sus excompañeros de “Me Late”, Sergio Rojas y Luis Sandoval, además de la periodista Paula Escobar. Uno de los temas que tocaron en el último capítulo del espacio fue la agresión que sufrió Faloon Larraguibel por parte de su expareja, Jean Paul Pineda.

Por esto, ellos destacaron la importancia de hablar sobre la violencia que existe dentro de las relaciones de pareja. El animador Sergio Rojas le consultó a la actriz si es que alguna vez ha tenido alguna pareja que haya “cruzado una línea” con ella, y la respuesta fue afirmativa.

“Una deja pasar muchas cosas, obviamente”, partió contando, “por eso es tan importante hablar del tema, tiene que ver con una cosa social donde uno justifica cierta cosa por el amor, la pasión, y que da lo mismo, y que se le va a pasar”, agregó.

“Uno deja pasar malos tratos porque piensa que es un momento, ‘ay qué tanto, no seas tan sensible’, porque te pueden decir que eres hueona”, afirmó. Lo que fue complementado por Escobar de que la pueden tratar y hacer creer que está “loca”. Ríos aseguró que existe “un muñequeo, en donde tú tienes todo para perder porque estás tan enganchada”.

“Lo pasaba re mal”

La actriz reveló que esto sucedió cuando era más chica, “quizás era más insegura, más inmadura... Yo siempre he sido como la súper chora y todo, pero en ese momento, y siendo así de chora supuestamente, en el fondo me dejaba llevar por la opinión de esta persona, que no me veía bien con cierta ropa, me trataba de cambiar, trataba de agradarle y lo pasaba re mal”.

“Yo decía: ‘¿Cómo es posible que no me quiera si yo lo quiero tanto?’. Entonces, uno deja pasar mucha agua bajo el puente, y las amigas por fuera te dicen, ‘oye aquí no es ahí, sal de ahí’. Uno justifica hasta la última palabra, (y dices) ‘ese día no durmió bien, así que está un poco pesado’. No estoy hablando necesariamente de golpe, si no estoy hablando de malas palabras, malos tratos, denostaciones, y tratándome mal, me trataba mal”, continuó Antonella Ríos.

Ella precisó que esta actitud iba incrementando y le cuestionaba por sacarse fotos en bikini, ya que le preguntaba “a quién quería calentar”. De igual forma, Ríos señaló que esto lo guardó en secreto para tampoco invitar a las personas a refregarle en su rostro que le habían advertido.

“Cuando uno lo devela, es cuando realmente uno ve que no hay un después. Ese es el momento en que tú cortas de verdad el cordón umbilical con esta persona que te maltrata”, cerró sus declaraciones al aire. En comerciales, lo cual se puede ver por la versión digital del programa, Antonella Ríos ahondó y agregó que “es bueno hablar del tema porque hay gente que está viendo el programa que dice: ‘chucha, yo sigo justificando a este gallo’”.

“‘Es un gallo que no me retribuye nada positivo, es alguien que me mantiene ansiosa, angustiada, depre, me siento fea, pero yo sigo manteniendo esta ilusión’, porque quizás hay momentos en donde el maltratador te trata bien, y uno se queda con eso, después viene el maltrato, pero uno quiero volver a lo otro, a lo bueno, con la ilusión”, cerró la actriz.