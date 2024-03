“¡Al fin algo bueno!”: Tras “fracaso” con Ángela Aguilar, Thalía resurge con nueva canción

Thalía ha sido una de las artistas mexicanas más destacadas de la industria del entretenimiento internacioanl durante muchos años, cautivando al público con su talento, carisma y versatilidad. Desde sus inicios en la televisión en programas infantiles y telenovelas juveniles hasta su consagración como un ícono global, la intérprete de “Amor a la Mexicana” ha dejado una marca indeleble en la cultura popular.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento que ha gando, su más reciente éxito ‘Troca’ no fue bien recibido por los fans por varios factores, lo que llevó a que muchos expresaran el deseo de que vuelva a sus raíces musicales.

El haber colaborado con Ángela Aguilar fue uno de los factores que “no ayudaron” a la canción ya que si bien la joven es una promesa musical y una de las intérpretes de regional mexicano más importantes de los últimos años, ha sido muy criticada por la forma en la que se expresa en sus entrevistas.

Thalía La cantante está explorando con nuevos estilos musicales (Instagram)

Además, los seguidores de Thalía tampoco han visto con buenos ojos que se aventurara en un tema con matices regionales, un estilo que ha ganado popularidad gracias a figuras como Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano y Fuerza Regida. Este fenómeno ha llevado a artistas como Shakira y ahora Thalía a explorar este género musical.

Por último, el hecho de que el video fuera una animación también generó descontento, ya que, aunque se reconoce el esfuerzo detrás de este tipo de producción, los fanáticos esperaban ver a la cantante en su forma natural, no como una representación animada. Ahora, la intérprete parece haber escuchado las súplicas de los fans y los ha sorprendido con un anuncio.

Thalía busca reparar su “error” con nueva canción y video

Sin dar mayores explicaciones, la cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece vestida con un uniforme de mecánico, con la cara sucia, un auto y otros mecánicos.

“Cromo. Neumáticos. Automóviles y las grandes películas, de mi héroe de toda la vida…¿Están listos? 👩🏻‍🔧⚙️🧰🛻🔜🎥PRÓXIMAMENTE”, escribió la cantante en la descripción.

Thalía La cantante sorprendió a sus fans con un inesperado anuncio (Instagram)

La cantante ha estado experimentando con su estilo musical en el último año e incluso lanzó su propia serie documental Thalia’s Mixtape: El Soundtrack de mi vida junto a Paramount Pictures en el que grabó covers de sus canciones favoritas de los 80s. Ahora, según sospechan los fans, la nueva canción que ha anunciado será más “como lo de antes”, además de que agradecieron que no sea otro video animado como el que lanzó con Ángela Aguilar.

“Al fin un video bueno !!!!!! 🔥🙌❤ y no animado 👏👏 gracias 🙏 estoy ansioso”. “Esa primera foto ❤❤❤❤ me recuerda las fotos de el álbum homónimo crossover para Estados Unidos ❤❤❤❤❤❤”. “Por Fin saldrá Te Va A Doler 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️. buahhh el mejor video”. “Esooo así te queremos ver”. “Esta es la Thalía que nos gusta a todos!!! Ya no hagas más regional por favor!!”. “Esperemos no sea otra cosa espantosa como la que sacaste con la argentina Ángela”, se lee.