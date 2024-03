Aseguran que la próxima licitación del Festival de Viña del Mar podría ser adjudicada por un consorcio argentino

Este 2024 terminó una era del Festival de Viña del Mar después de que se terminará la licitación que compartía Canal 13 con TVN, quienes estuvieron encargados desde 2019. Por esto, comenzó la carrera para quedarse con el derecho a transmitir la próxima edición del certamen viñamarino.

Una noticia entregada por el portal El Filtrador despertó las alarmas de que la licitación podría caer en manos extranjeras, específicamente argentinas. La empresa de medios trasandina que se mantiene en secreto formaría una alianza con Iguana Producciones, que tiene base en Argentina, y presencia en Chile, Perú, Colombia, entre otros.

“La idea sería que la cadena extranjera, con base en Argentina y presencia en Latinoamérica, asuma el rol de aliado principal, mientras que la productora (Iguana) se haga cargo del booking (agendar a artistas). Eso sí, fuentes consultadas precisan que esto no sería cerrado, como lo que ocurrió en las últimas ediciones con la productora Bizarro”, señaló el medio citado.

“Todo es cierto...”

Por esto, los periodistas del programa de farándula “Que te lo digo” comenzaron a investigar el tema, y partieron hablando con el concejal de Viña del Mar, Sandro Puebla, que forma parte de la Comisión de organizadores del Festival. La comunicadora Paula Escobar le consultó qué tiene que tener un canal de televisión para adjudicarse la licitación.

Él partió diciendo que ningún canal corre con ventaja, y las bases ya están en el poder de las señales. Una vez que se abran las ofertas de las casas televisivas que sucederá el 5 de abril, se sabrá quién tiene más posibilidad de quedarse con el Festival para finalmente revelar la gran decisión el 3 de mayo.

Puebla dijo que le preocupa la falta de injerencia que está teniendo la comisión en la organización, y también las bajas cifras mínimas económicas que se estarían pidiendo, son inferiores a las ediciones anteriores.

Paula Escobar se comunicó con Daniel Hernández de Iguana, que estaría trabajando para realizar este consorcio con un canal Argentina. “Todo es cierto, se está leyendo intensamente desde hace rato las bases para estar en Viña del Mar”, declaró. Él aseguró que ellos buscan traer un mayor ramillete de espectáculos al Festival. “No se quiere perder la esencia chilena, la idea es subir la audiencia sin perder esto”, agregó.

¿Hay posibilidades en Argentina?

De igual forma, se comunicaron con el periodista chileno Mario Solís, que trabaja en Argentina, para verificar la veracidad de estos rumores. “No hay información sobre una presunta licitación de la cual pueden participar para transmitir el Festival de Viña como medio de comunicación. Gran parte de los canales de televisión están enfrentando huelgas muy extensas de sus funciones por la profunda crisis económica en que están sumidos”, contó.

“Los dos canales grandes El Trece y Telefe, que ojo se encuentra a la venta, tampoco sería una carta posible en esta participación de la licitación. Esto de para la creatividad si es que es El Trece, me imagino que claramente tendrían una alta participación los grandes rostros de la farándula argentina como Marcelo Pollini, Pampita, eso es algo que da para la imaginación”, agregó.

Él fue enfático en que no se está comentando en los medios de comunicación, pero una conversación podría incluso afectar aún más la crisis que están pasando los canales con sus trabajadores que buscan un reajuste salarial.

¿Paramount? ¿Nueva alianza de Canal 13 con Mega?

La periodista argentina Melody Grimolizzi se comunicó con Luis Sandoval, y le señaló que “la cadena extranjera con base en Argentina que tiene fuerte presencia en Latinoamérica, sería Paramount, allá conocido como Chilevisión y aquí como Telefe. Uno de los requisitos de la licitación es transmitir el evento, y para nosotros sería increíble”.

“Lo que me dice el alto cargo jerárquico de Paramount es que no se sabe si esto es todavía público, por lo cual lo mantienen en absoluta reserva. Esto me lo contó en off, así que podría ser”, agregó la argentina.

Ella entregó más nombres de los canales que están en la carrera de la transmisión del Festival que sería Mega y Canal 13. Además, señaló que las productoras que están buscando quedarse con la licitación serían Lotus, Bizarro y Fénix.

Por otro lado, Sergio Rojas señaló que fuentes dentro de Mega le revelaron que el canal estaría yendo a la carrera en colaboración con Canal 13. Maximiliano Luksic estaría intentando convencer a la señal de Vicuña Mackenna para ganar más fuerza.