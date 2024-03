Chuck Norris reaparece en público celebrando sus 84 años de edad y los fans se sorprenden con su buen estado físico

Chuck Norris demostró una vez más que la edad es solo un número al celebrar su 84 cumpleaños con un vigor y vitalidad que dejaron boquiabiertos a sus seguidores. El domingo pasado, el icónico protagonista de “Walker, Texas Ranger” compartió un video en Instagram mostrando su impresionante forma física mientras practicaba boxeo al aire libre.

En el video, la leyenda viviente del cine de acción y las artes marciales irradiaba energía y entusiasmo, declarando al final con una sonrisa contagiosa: “Sabes, hoy tengo 84 años, ¡pero me siento como si tuviera 48!”. Sus palabras desencadenaron una ola de admiración y felicitaciones de amigos, colegas profesionales y fans en todo el mundo.

Parece que los años no afectan a Chuck Norris, que se ve mejor que nunca

Con un océano increíble de fondo, Chuck dejó claro que se sigue preocupando por su forma física. Entre los numerosos mensajes de felicitación, destacaron los de figuras como Dolph Lundgren, su coprotagonista en “The Expendables 2″, quien elogió su apariencia juvenil, y el pastor Greg Laurie, quien lo describió como “un tesoro nacional y una verdadera inspiración”.

Norris ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su entrenamiento y anunció recientemente su regreso a la gran pantalla con la película de ciencia ficción y acción “Agent Recon”.

La expectación entre sus seguidores es alta, ya que esperan con ansias verlo en acción nuevamente, casi 40 años después de su papel destacado en “The Way of the Dragon” junto a Bruce Lee. Con una carrera cinematográfica que abarca décadas y una habilidad indiscutible en las artes marciales, Norris ha demostrado ser mucho más que una estrella de acción.

84 años y con más energía que nunca, Chuck Norris tiene nueva película

Su impacto cultural se extiende más allá de la pantalla, como lo demuestran los populares “hechos de Chuck Norris”, que celebran su reputación como un héroe indestructible y formidable. El próximo proyecto de Norris, “Agent Recon”, promete ser otro hito en su ya legendaria carrera.

Este proyecto consolidará aún más su estatus como una de las figuras más veneradas en el mundo del entretenimiento. A sus 84 años, Chuck Norris continúa inspirando a millones con su dedicación, disciplina y espíritu indomable, recordándonos que la edad es simplemente una barrera que puede ser superada con determinación y pasión.