“La maldad me afloró”: Daniella Campos recordó su venganza en contra de Kenita Larraín que involucró a otro hombre

Una mítica enemistad de la farándula, comenzó a decaer después de su unión en un programa de espectáculos. Se trata de Kenita Larraín con Daniella Campos, quienes estuvieron años peleadas debido a un hombre: Iván Zamorano. Ambas fueron pareja del exfutbolista, primero Campos y luego Larraín, lo que creó una tensión entre ellas.

Sin embargo, ambas se convirtieron en panelistas del espacio de farándula de TV+, “Sígueme”, en donde limaron asperezas e incluso compartieron un mediático abrazo de reconciliación tras años de conflictos, y dimes y diretes.

Campos y Larraín estuvieron de invitadas en el último capítulo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, y recordaron su historia como enemigas. La periodista recordó un momento de maldad que tuvo en contra de Kenita, el cual fue motivado por su sed de venganza y retribución.

Este momento lo reveló al nombrar las diversas cosas que tienen en común, como vivencias, estudios y parejas, y no se trata de Bambám Zamorano. El hombre en cuestión fue sacado a colación por Jaime de la barra, y reveló que la identidad de este sujeto es Giovanni Ananías.

“Oh verdad, ahí me la devolvió la Daniella, ahí se vengó”, dijo Larraín haciendo memoria. Daniella cuando se terminó de reír señaló que “sí po’, ahí se la devolví. Es verdad, fue una venganza”. La numeróloga contó que ella pololeó primero con Ananías, con quien duró alrededor de dos años.

“Fue importante para la María Eugenia. Yo me acuerdo, ahí la maldad me afloró un poquito, porque yo me acuerdo que cuando conocí a Giovanni, dije ‘oh, este es Ananías’. Yo sabái que era importante para María Eugenia, así que ahí hubo maldad, lo reconozco”, confesó Daniella Campos.

La reconciliación y el motivo de su enemistad

Campos y Larraín contaron los detalles de su reconciliación, el cual sucedió después de que la gemela llegó llorando a “Sígueme”, quien terminó siendo consolada y contenida emocionalmente por Larraín. Ellas se dirigieron al estacionamiento del canal, donde tuvieron un momento de sinceridad.

“Nos quedamos mirando y ahí la María Eugenia me dijo ‘discúlpame si alguna vez te sentiste traicionada por mí’, y ahí yo me puse a llorar, porque fueron 20 años que a lo mejor yo esperé solamente esa palabra”, señaló Daniella.

“Ese fue el abrazo verdadero donde ambas pudimos empatizar una con la otra, y como que pudimos hablar desde otro lugar y, después de eso, vino otro episodio donde también hemos estado hablando y cada vez que nos juntamos hablar, es como volver a conversar con más profundidad”, manifestó Larraín.

Además, Kenita señaló que pudieron dilucidar que el motivo de su enemistad fueron las palabras del exfutbolista y expareja de ambas. “A ella le hablaba mal Iván de mí, y a mí hablaba mal Iván de Daniella”, reveló.

“Si Iván hubiera sabido el daño que me causó, quizás no lo hubiera hecho (…). Siempre he hablado que me gustaría encontrarme con él y poder solucionar las cosas, y no pensaba que en el fondo él ha tratado de dejarme a mí como la mala y él el bueno”, lamentó la numeróloga.