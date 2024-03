“No me cierro a nada”: Skarleth Labra aconsejó a postulantes de “Gran Hermano 2″ y puso una condición para su posible encierro

Skarleth Labra reveló la única condición que pondría para entrar de nuevo a un próximo reality y aconsejó a los candidatos del casting que abrió Chilevisión para sumarse a la segunda versión de “Gran Hermano”.

La joven estuvo este viernes en Lollapalooza Chile, evento donde conversó con algunos medios de su actualidad, y la potencial opción de encerrarse de nuevo en alguno de los proyectos de telerrealidad que preparan CHV y Canal 13 para este año.

El futuro de Skarleth en un reality

“Me parece súper bien. Es primera vez que venía a algo así, como tan masivo, pero me encanta. Estoy disfrutándolo mucho, me encanta la música, y nada, a pasarlo bien”, indicó Labra en redcarpet.cl, quien en el inicio del espectáculo musical reveló que “vengo a ver Ferxxo, obviamente. A Diplo, que canta con Sia y cuando era muy niña me encantaba. ¿Quién más? Sam Smith, me encanta mucho también; y Jere Klein, para bailar reggaetón chileno”.

En relación a futuros proyectos televisivos, Skarleth enfatizó que “la verdad es que no me cierro a nada”.

“Yo voy a todo. Pero si es muy pronto, no. Igual hay que pensarlo dos veces porque uno cuando se expone en ese tipo de programas es muy loco, es una experiencia intensa”, aclaró.

Respecto de los candidatos al casting de la segunda versión de “Gran Hermano”, la joven apuntó a una serie de consejos para conseguir pasar el filtro de la selección del canal.

“Mi consejo es que hagan merengue, ah, para la ansiedad. Y no, nada, para su casting que dejen lo mejor de ustedes, que dejen sus datos más interesantes. Que digan ‘oh, voy a dejar este dato para que llame la atención’, cosas así, pero que sean reales”, recomendó.

“No mientan, porque se nota cuando mienten. Ese es mi consejo”, finalizó.