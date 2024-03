Álvaro Gómez está buscando convertirse en el próximo alcalde de Osorno: se encuentra reuniendo firmas

El actor Álvaro Gómez está tomando un nuevo rumbo en su vida desde que se fue a vivir al sur después del término de las grabaciones de la última teleserie que participó, “Secretos de familia” de Canal 13. Él actualmente está residiendo en Osorno, y ahora decidió iniciar una carrera política.

Gómez confirmó que está buscando patrocinios para postularse a la alcaldía de Osorno de la Región de Los Lagos, como candidato independiente para las próximas elecciones de octubre. Estos son los primeros pasos a tomar para postularse al cargo en la localidad donde nació y está radicado hace un año. Él abrió una nueva cuenta de Instagram, en donde ha publicado el enlace a Servel para patrocinarlo.

En declaraciones entregadas a Biobío, él señaló que esta idea nació después de que comenzar a hacer un programa social llamado “La Cajonera”, “en donde invitamos a agentes y representantes de distintas áreas de Osorno, para conversar, levantar las problemáticas y necesidades, pero también las bondades. A partir de eso, creo que puedo ser un aporte relevante para la ciudad”, contó.

El actor aseguró que está decisión fue tomada ya hace un tiempo, y escogió ir como candidato independiente después de hablar con “personas que están vinculadas a la política partidista, pertenecientes a algún partido político. El hecho de que uno se presente como independiente es algo que les hace mucho ruido, y dicen que es inviable”, señaló.

“Yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la gente tiene la necesidad de ver a rostros nuevos y que no tengan una vinculación directa con la política, o que no hayan participado de esta política que hoy en día la vemos llena de vicios”, cerró.

“Puedo ser un aporte en eso”

Álvaro Gómez había mencionado anteriormente que su rumbo ahora no está en televisión, sino que en la comunidad donde él vive. “En este momento, todos mis deseos y ganas están en el sur… Estoy con ganas de trabajar acá, de desarrollar mi familia, de volver a los vínculos, de renovar los afectos, aquí está mi familia materna y mi necesidad hoy de estar con mi gente”, reveló.

“Para mí esto es volver a la tierra, a mis raíces, al verde, a la cercanía y a la empatía de la gente. Y siento que hay un nuevo Osorno que está creciendo y que tiene otros intereses. Veo un Osorno de gente un poco más empoderada, en busca de hacer cosas y desarrollarse, transformar, y eso lo encuentro muy potente porque siento que puedo ser un aporte en eso”, continuó el actor.

“Quiero seguir entendiendo la realidad del otro, su forma de vida, sus oportunidades, su entorno y su compañía, pero ahora desde otro lugar, porque eso genera empatía, y ahí se pueden aunar principios y luego generar ideas en común en pos de mejorar la calidad de vida... así que creo que puedo ayudar en algo. Hoy tengo la necesidad de salir de la trinchera del comentario o la crítica y pasar a la acción, y eso quiero hacer en Osorno”, cerró Álvaro Gómez.