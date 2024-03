“El más dulce y divertido del mundo”: Kim Kardashian festeja los 37 años de su hermano más discreto

El clan Kardashian está de fiesta. Como saben hacerlo, celebran por todo lo alto, también sacando fotos del baúl de los recuerdos para homenajear a la familia, esta vez al irreverente pero al mismo tiempo reservado Rob Kardashian.

Aunque el único varón de la famosa familia apareció en varias temporadas de su reality show y posteriormente tuvo su propio programa de telerrealidad, se considera el más discreto respecto a sus cuatro hermanas que suelen brillar en la pantalla y las más cotizadas alfombras rojas.

Kim Kardashian fue una de las primeras en reaccionar en las redes sociales con un emotiva dedicatoria a Rob. ¡Feliz cumpleaños al mejor hermano más dulce y divertido del mundo! @robkardashianofficial ¡Te amo mucho y es una bendición tenerte como mi hermano!”, escribió junto a una foto de la juventud.

Kourtney Kardashian se le sumó en la publicación de Instagram destacando que “es el mejor hermano actual del mundo”. La esposa de Travis Barker tambien posteó en redes algunas fotos entre abrazos y risas junto a su hermano

Kloé, quizás de las más cercanas a Rob, publicó uno de los mensajes más extensos para conmemorarlo y expresarle buenos deseos en su cumpleaños 37. “Robert, no podría estar más orgullosa ni más honrada de decir que soy tu hermana. No podría estar más orgulloso de vivir la vida contigo. No podría tener más suerte de poder llamarte cuando quiera y sin absolutamente nada. Y lo mejor es que contestas el teléfono por mí, ¡ja!”.

Cabe recordar que durante las primeras temporadas del famoso reality de las Kardashian, Rob vivió en varias oportunidades en la mansión de Khloé, que entonces estaba casada con el basquetbolista Lamar. Rob no se ha librado de las polémicas, incluso su fallida relación con Blac Chyna con quien tuvo una niña actualmente de 5 años de edad.