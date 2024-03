Ke Huy Quan protagonizará película de acción para el 2025: Conoce los detalles de la cinta

Ke Huy Quan, actor reconocido y reciente ganador de un premio Oscar por la película ‘’Everything, Everywhere, All At Once’', ha emocionado a sus seguidores al anunciar su próximo proyecto cinematográfico.

Ke Huy asumirá su primer papel protagónico en una película de acción titulada “With Love”, la cual está programada para estrenarse en el año 2025. La película será producida por Universal, quienes han fijado la fecha de estreno para el 7 de febrero de 2025.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se sabe que estará dirigida por Jonathan Eusebio, reconocido coordinador de acrobacias que hará su debut como director.

Eusebio ha trabajado en producciones exitosas como “The Avengers”, “John Wick” y “Deadpool 2″, lo que promete emocionantes secuencias de acción.

El filme contará con la producción de 87North, con Kelly McCormick, David Leitch y Guy Danella como productores. El guión ha sido escrito por Josh Stoddard, Luke Passmore y Matthew Murray.

Ke Huy Quan



Best 👊pic.twitter.com/4ZkaFIlvQc — WatchmenID (@WatchmenID) March 14, 2024

El ascenso de Ke Huy Quan

Este actor ha tenido una destacada trayectoria en la industria cinematográfica, sin embargo, según el mismo intérprete, esta no fue fácil.

Su debut en la gran pantalla fue a los 12 años, en la exitosa película “Indiana Jones and the Temple of Doom”, donde interpretó al recordado personaje de Short Round.

Sin embargo, fue a sus 52 años que logró el reconocimiento de la crítica y los premios más importantes de la industria tras haber actuado en “Everything Everywhere All at Once”.

Discurso viral

Durante los Oscars 2023, Ke Huy emocionó a la audiencia con su discurso de aceptación. Compartió:

“Mi viaje empezó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y de alguna manera acabé aquí, en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que historias como ésta sólo ocurren en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Este es el sueño americano”.