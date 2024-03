La discusión que no se vio en el prime: Pamela Díaz y Botota Fox protagonizaron un nuevo round en “Tierra Brava”

El reingreso de Pamela Díaz al reality “Tierra Brava” no ha sido miel sobre hojuelas con todas las amistades que dejó atrás en su primera salida. Ella se distanció del modelo Jhonatan Mujica, y ha tenido conflictos con una de sus amigas más cercanas, Botota Fox, con quien mantiene una amistad desde antes del comienzo del encierro.

Este conflicto sucedió después de la derrota del equipo rojo en la última prueba grupal, en donde tanto la Fiera como la transformista son integrantes. Botota no participó de la competencia, pero sí reclamó en contra de los participantes que fueron “responsables” de retrasar al equipo, en específico Chama.

Ella seguía despotricando en contra del rendimiento del equipo, por lo que Pamela Díaz le pidió que bajara dos cambios y se apoyaran entre todos, especialmente considerando que José Miguel Navarrete es la amistad más cercana de la venezolana. Los ánimos estaban acalorados, y ellas terminaron discutiendo a los gritos.

“Pamela, tú no te metas”, le gritó el comediante. “Me voy a meter cuando yo quiero. Si te lo digo es porque te quiero, así que corta la hue…tú no mandas acá, lo va a elegir el capitán”, le reprochó. José Miguel continuó con sus descargos, y colmó la paciencia de la Fiera. “¡Botota, para la hue... podís cortarla. Te lo han dicho diez veces. ¡Ándate del equipo entonces, no seai mala leche!”, le lanzó sin filtro.

La pelea que no fue mostrada

No obstante, este no fue la única pelea que tuvo Pamela Díaz con Botota Fox, ya que la cuenta de Instagram, Chisme reality, publicó un extracto de la señal extendida de “Tierra Brava”, la cual mostró un conflicto que no fue transmitido por la edición prime de Canal 13.

El comediante estaba de mal humor, y comenzó a lanzar comentarios pesados a Shirley Arica, quien lejos de enganchar, obviaba los dardos de Botota Fox, quien ironizaba sobre su relación con Arturo Longton señalando que se iban a ir juntos. La escena se trasladó a las habitaciones, y Pamela le pidió que dejaran de pelear.

“Sí, Pamela te hacemos caso, eres la más cuerda”, se burló José Miguel, así que la Fiera se devolvió para encarar a su amigo, “¿Sabes qué Botota? Yo te tengo mucho cariño, pero te digo algo y no te estoy hueveando, te voy a decir una huea de verdad...”, decía Pamela, quien era interrumpida por las ironías del comediante que insistía que él también la quería.

“Tengo paciencia por un rato, pero es demasiado, en serio”, continuó la Fiera. Por su lado, Botota intentaba que su amiga se fuera y le decía, “¡Chao! no quiero discutir contigo, no seas la salvadora de nadie. Llevas tres días, querías generar hueas, lo lograste”.

Pamela Díaz se aburrió y se fue, pero sin antes decirle “corta el hueveo. Sólo te digo algo al tiro, yo cuando quiero a alguien, no peleo”.