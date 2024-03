Martina Weil le hizo inesperada desconocida a Viñuela por Mekano: “¿Qué significa eso?”

Una inesperada desconocida le hizo anoche Martina Weil a José Miguel Viñuela y su noventero programa “Mekano” en el estelar de Chilevisión “La divina comida”.

Y es que la atleta nacional, de sólo 24 años, quedó descolocada con la presentación del plato principal del animador, un pad thai de piña, que el otrora conductor del programa juvenil bautizó con un nombre dedicado al axé.

La desconocida de Weil a Mekano

“Por favor, están en su casa. Espero que les guste, porque lo hice con mucho cariño”, dijo el animador antes de servir su plato tanto a Weil, como a Paty Cofré y Nicolás Brown, los demás invitados al programa de CHV.

“¿Qué significa eso?”, preguntó la sorprendida Martina, quien dejó en evidencia los años que han pasado desde el final del show juvenil que llevó a la fama a Viñuela.

“Es que estos son puros términos axé. ¿Tú bailai (sic) música axé? ¿Qué es el axé? El axé es música brasilera que nosotros pusimos muy de moda cuando hacíamos Mekano, que era el programa que yo hacía, un programa juvenil, que tuvo mucha sintonía, pero que tú todavía no habías nacido cuando partió”, se excusó el comunicador.

Tras el inesperado diálogo en la cena preparada por el rostro de TV+, la también medallista panamericana en Santiago 2023 tuvo que salir a explicar su desconocimiento al evaluar la preparación de Viñuela.

“No, no (conozco el axé), y Mekano tampoco. Pero no, siento que estoy aprendiendo muchísimo”, se disculpó diplomáticamente la atleta en el bloque posterior a la cena, no sin antes evaluar como “increíble” el plato del animador.

“La salsa estaba exquisita, las verduritas estaban al punto, no muy blanditas, y los tallarines de arroz no es fácil que estén en su punto. Siempre se ponen o muy blandos o un poco duros, y estos estaban perfectos. Así que increíble”, finalizó.