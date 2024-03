Monserrat Álvarez reveló las duras palabras que ha recibido en la calle: “Cuando me insultan, me dan ganas de llorar”

La periodista y animadora del matinal “Contigo en la mañana”, Monserrat Álvarez, mostró su faceta más lúdica en el último capítulo del programa de Pamela Díaz, “Sin Editar”. Ella habló de diversos aspectos de su vida privada, sus deseos y ambiciones, y uno de los temas que tocó fue su trabajo en el espacio matutino de Chilevisión.

La Fiera le consultó cómo ha sido la recepción que ha sentido del público, y recordó un álgido momento del país. “En el estallido social me decían puras cosas pesadas, me decían ‘facha’, no sé qué, y la huea. Ahora me dicen ‘comunista de mierda’. ¡Te lo juro! Me dice: ‘zurda, izquierdosa’”, reveló.

“En el estallido fue heavy, porque a mí me insultaron ene. Nunca me voy a olvidar, iba un papá con su hija, yo caminando a una cuadra de mi casa, era un cabro joven con una niñita. Él espera que pasemos, estábamos uno al lado del otro, pasamos y me dice: ‘¡Vendida de mierda!’. Yo iba solita por la vereda”, recordó.

Si es que le respondió algo, la periodista confesó que le cuesta encontrar las palabras en ese momento. “Me congelo, no tengo la cuestión de (responder enojada), yo no soy así. Me quedo como congelada”, agregó.

Su encontrón en pituco mall de la capital

Álvarez contó un enfrentamiento más reciente que vivió en un lugar público, “en el mall Casa Costanera iba a hacerme las uñas, iba también solita en la escalera mecánica y me dice una señora: ‘¡Comunista de mierda! ¡¿Qué haces en este mall?!’... Me fui del mall”, recordó entre risas.

Pamela Díaz le aconsejó que tenía que contestarle a la gente, pero de manera educada. “Es tan desconcertante que me paralicé. Si me tiran la mala onda, no soy achorada”, confesó Álvarez. Posteriormente, la periodista afirmó que siente ganas de llorar cuando es enfrentada por las personas en la calle de esa manera. “A mí cuando me insultan, me dan ganas de llorar”, confesó.