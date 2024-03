Muere el músico británico Steve Harley

LONDRES (AP) — Steve Harley, un músico británico cuya banda de glam-rock Cockney Rebel tuvo grandes éxitos como la canción “Make Me Smile (Come Up and See Me)”, falleció este domingo.

La familia de Harley dijo hoy que “falleció pacíficamente en casa, con su familia a su lado”. Harley dijo a fines del año pasado que estaba siendo tratado por “un cáncer desagradable”.

Nacido en Londres en 1951, Harley pasó casi cuatro años de su infancia hospitalizado tras contraer polio, períodos durante los cuales comenzó a leer y escribir poesía. Trabajó como aprendiz de contador y periodista en diarios locales, y comenzó su carrera artística en clubes folclóricos de Londres.

Con sus mordaces letras y estribillo pegadizo, el sencillo “Make Me Smile”, producido por Alan Parsons, encabezó las listas de éxitos del Reino Unido.

Harley también cantó la canción principal del musical de Andrew Lloyd Webber “The Phantom of the Opera” junto a Sarah Brightman cuando se lanzó como sencillo en 1986.

El líder de Ultravox, Midge Ure, que produjo el tema de Harley de 1982 “I Can’t Even Touch You”, lo llamó un “verdadero músico en activo”.

“Estuvo de gira hasta que no pudo más, tocando sus canciones para fans nuevos y viejos”, escribió Ure en las redes sociales. “Mis pensamientos están con Dorothy y su familia en este momento tan triste. Nuestras canciones viven más que nosotros”.

A Harley le sobreviven su esposa Dorothy, sus hijos Kerr y Greta y cuatro nietos. La familia dijo en un comunicado que sabían que “la gente de todo el mundo lo extrañará desesperadamente”.