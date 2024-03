“No me habría prestado pa’ eso”: Paty Cofré asegura que Miguelito “se ha portado muy mal” en “Tierra Brava”

La actriz y comediante Patricia Cofré cuestionó anoche la labor de Miguelito en el reality “Tierra Brava”, de quien aseguró haberse caído “del pedestal” en el que lo tenía durante su paso por “Morandé con Compañía”.

Cofré fue una de las cuatro invitadas al episodio de este sábado del programa “La divina comida”, donde compartió mesa con la atleta y medallista panamericana Martina Weil, el actor argentino Nicolás Brown, y el conductor de televisión José Miguel Viñuela.

Precisamente fue el actual rostro de TV+ quien dio pie a los dichos de la señera comediante nacional al realizarle un breve cuestionario respecto de su paso por el programa nocturno de Mega, para conocer su impresión de algunos excompañeros.

Las críticas de Paty Cofré a Miguelito

“Fue una etapa muy linda. Me llevó Daniel Vilches porque él quería hacer la escuelita, y resulta que me empecé a quedar y todos empezaron a salir (...) yo fui la única que me quedé”, indicó la actriz, quien luego de ese recuerdo evaluó su experiencia con personajes del programa como Ruperto, Kike Morandé y Miguelito, entre otros.

De Ruperto, Paty señaló que es un “excelente actor, buen compañero” y “muy talentoso”; en tanto, que en el caso del otrora animador del estelar del canal privado fue enfática en señalar que Morandé “es una maravilla. Lo quiero con toda el alma”.

Tras ello, Viñuela le presentó la fotografía de Hans Malpartida (Miguelito), para quien Cofré no tuvo tantos elogios.

“Trabajé con él en Morandé, yo era la abuelita de él, pero ahora como que se me cayó del pedestal”, afirmó Paty, quien reconoció que su mala impresión se la hizo luego de ver sus recientes polémicas en el programa de telerrealidad de Canal 13.

“Se ha portado muy mal en el reality, yo no me habría prestado pa’ eso”, finalizó.