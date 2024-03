Por este atuendo aseguran que Leslie Shaw copia a Miley Cyrus: “No le llegas ni a los talones”

Tan controversial como camaleónica. Leslie Shaw no se queda quieta con su lengua viperina, tampoco con su estilo y cambios de atuendos, algunos elogiados y otros que no convencen a los seguidores. La cantante no deja de llamar la atención esta vez por su irreverente forma de vestir.

En sus redes sociales posó con un traje oversize oscuro y corbata, además de un maquillaje exagerado y su nuevo corte de cabello. Con ello desató las críticas, también algunas comparaciones con la intérprete de “Flowers” quien siempre impone tendencias.

“Esta chica ya no sabe que hacer para llamar la atención no tiene identidad propia”, “Ahora vestirse como payasa es tener estilo?”, “Como siempre copiándole a Miley Cyrus”, “No le llegas ni a los talones a Miley, hay niveles. La copia no es buena”.

Leslie Shaw fue criticada por imitar a Miley Cyrus. ¿Se parecen? Instagram

A la famosa la trolearon también recordando sus recientes burlas hacia Yahaira Plasencia y Michelle Soifer por su forma de vestir. “ajajaja ella es la que se burla de Yahaira jajaajajaa y parece mas naca Jajjajjajaja pobre qué horrible su música”.

Dardos contra Michelle Soifer

Leslie reavivó la pelea con sus colegas en un reciente podcast con ChiquiWilo quien le consultó por algún “objeto de pobre” que guardara en su casa. Ella aseguró que posee ropa que le recuerda la forma de vestir de Plasencia y Michelle Soifer, “trapitos con esos hilos”. Luego aseguró que es la ropa que pueden tener por “cantar gratis”.

“Tengo ropa que dijo ´ay no, así se vestiría la Yahaira, la Soifer... vestiditos así de mechas y con las costuras todas mal hechas...pero entiendo no, porque cuando cantan gratis obviamente no tienen dinero para comprarse ropa linda”, comentó.

Sus palabras no fueron bien recibidas, algunos también cuestionaron la guerra contra otras mujeres de la farándula. Michelle Soifer además salió a defenderse asegurando no recordar algunas vez de ver a Leslie bien vestida. “No sé cuánto va a madurar y dejar de decir esas cosas”.