“Una mina me agarró del moño”: Milagros Zabaleta sufrió doloroso percance haciendo un mosh en Lollapalooza

Milagros Zabaleta, la influencer e hija del actor Jorge Zabaleta, sufrió este fin de semana un inesperado percance en su paso por Lollapalooza Chile, donde en medio de un alocado mosh que realizó durante una de las presentaciones del evento musical, debió ser asistida por otra joven que la recogió del suelo tras sufrir una aparatosa caída.

El percance lo relató en sus redes sociales, donde Milagros publicó una serie de cortos videos de su paso por Lollapalooza Chile, y breves relatos de su caída. “No sé cómo estoy viva”, apuntó la influencer, quien explicó que “en el mosh me caí de poto, con las patas pa’ arriba y una mina me agarró del moño y me levantó”.

El inesperado incidente de Milagros

El mosh, según cuenta lun.com, medio donde la hija del actor relató del percance y sus proyectos a futuro, es “un tipo de baile donde sus participantes nadan sobre la marea de gente, hacen acrobacias y giros unos sobre las manos y cabezas de otros”.

“Mis planes más grandes para este año son irme a estudiar afuera y el lanzamiento de dos marcas”, explica luego Milagros, quien asegura que “no puedo contar detalles, pero son de ropa. Muy entretenido”.

En la misma línea, la joven reconoce que este año también planea asumir un desafío académico. “Me quiero ir a Miami, para estudiar negocios”, dice.

Tras los pasos de Jorge Zabaleta

Del mismo modo, reveló al matutino nacional que tiene en mente seguir los pasos de su padre y Pancho Saavedra, con un espacio en sus redes sociales dedicado a los viajes.

“Quiero hacer un viaje y mostrar todo en mis redes. Cómo es viajar conmigo, soy bien insoportable, soy como papá de aeropuerto, al que se le pierden las cosas y se enoja. Esa soy yo”, finalizó.