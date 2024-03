“Él no duerme conmigo”: Monserrat Álvarez reveló por qué no vive con su pareja

Monserrat Álvarez estuvo como invitada en el nuevo capítulo de “Sin Editar”, en donde le confesó varios detalles de su vida personal a Pamela Díaz.

En la conversación con “La Fiera”, la periodista y animadora de “Contigo en la mañana” habló sobre su particular relación amorosa con el escultor Carlos Fernández, con quien tiene un vínculo “puertas afuera” desde hace casi una década.

En primera instancia, Monserrat reveló que salía una vez a la semana y que ese mismo lo utilizaba para juntarse con sus cercanos.

“Y te quedas con Carlitos”, le comentó Pamela. A lo que Álvarez lo negó: “No, en la semana no duermo con Carlitos”.

Este hecho confundió a la participante de “Tierra Brava”, quien no entendió por qué no pasa la noche con su actual pareja.

“El no duerme conmigo, Carlos se levanta como una persona normal, 7:30, 8 (de la mañana). Yo me levanto a las 5:30″, explicó la animadora de CHV, dando a entender que su rutina era demasiado diferente a la del hombre.

Le da “cosita” quedarse en su casa

Posteriormente, explicó los motivos por los cuáles su actual pareja no quiere estar en su casa: “Nosotros no vivimos juntos. Entonces me dijo ‘no me voy a quedar en tu casa, solo, y después despertar y que esté tu hijo, la nana. Me da lata despertarme solo en tu casa’”.

Eso sí, eso no ha quitado que a veces hay excepciones y tiene que dar de su parte para ayudar a Monserrat con sus retoños. “Cuando los niños estaban más chicos, yo lo dejaba cuidándolos cuando estaban enfermos”.

Finalmente, reveló que los fines de semana si o si eran de pareja y que esos días estaban “juntisimos”.

Asimismo, afirmó que este tipo de relación es súper “rica” puesto que “es un súper buen sistema, te lo juro. Llevamos siete años”, afirmó Monserrat Álvarez.