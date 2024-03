El tenso cruce entre Checho Hirane y Monserrat Álvarez en pleno matinal: “Me está tratando con un desprecio que me parece falta de respeto”

Una tensa entrevista dio este lunes el humorista y conductor radial Sergio Checho Hirane al matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, con el objetivo de aclarar lo ocurrido en la marcha a favor de Palestina a la que asistió durante el fin de semana y donde fue increpado por algunos asistentes, tras lo cual tuvo que retirarse del lugar.

Fue en ese contexto que el humorista Checho Hirane, siendo fiel a su estilo confrontacional, comenzó a contar lo ocurrido, luego además que se difundieran imágenes en redes sociales donde se le instaba a irse de la marcha.

“A mí me critican por haber ido a una marcha, yo soy oficial en reserva (...) Cuando fue el golpe de Estado tenía 16 años, jamás participé en una actividad militar, tratan de cancelarme relacionándome con los derechos humanos... Por eso sucede esto, por eso la prensa le da cobertura, por si no sabía yo tengo un programa de radio...”, indicó Hirane al inicio del contacto telefónico.

“Me parece falta de respeto”

El tenso cruce entre el humorista y Monserrat Álvarez se produjo justamente por el tono que utilizó Hirane al tratar de “explicarle” su experiencia a la periodista, quien no se lo dejó pasar.

“Me está tratando con un desprecio que me parece falta de respeto. No me ningunee porque usted queda pésimo, yo dije acá que usted tiene un programa de radio, tengo claro que fue militar y lo dije acá, no empiece a descalificarme porque el que queda mal es usted. Me acaba de decir que no tengo idea que tiene un programa de radio, yo también sabía que es un exmilitar, si me trata así queda mal usted”, le indicó Álvarez al humorista, mientras que Julio César Rodríguez pedía que “bajemos un cambio”.

Checho Hirane (Captura de pantalla)

Por su parte Checho Hirane indicó que “Monse, la verdad es que hablamos distinto, no tenía ninguna intención de descalificarla a usted, pero conmigo no, no me hagas este jueguito de que me estás ofendiendo, si no podemos respetarnos hablando...”

Luego, siguió explicando su aparición en la marcha apuntando que “yo sabía que era puro costo porque yo tengo amigos judíos, teníamos un pacto de no traer el conflicto a Chile, he guardado silencio con respecto al conflicto por mucho tiempo, pero hoy día la sobrerreacción de Israel no me puede permitir guardar silencio, me pareció que era importante decir que estoy con la causa humanitaria de Palestina por eso fui al evento, pero la prensa lo trata de agrandar”.

“Las formas de la radio”

Después de dar varias explicaciones y comentar su presencia en la manifestación, Julio César Rodríguez le dijo que de igual manera debería hacer una autocrítica por la forma en que trató a su compañera, indicándole que “las formas de la radio no son las mismas de la tele”, agregando que “se pasó de largo con la Monse”.

“Quería hacer este contacto no para seguir dándole bombo, me da pudor estar en esta noticia, tengo la mejor opinión profesional de la Monse, el altercado fue porque dijo que la estaba odendiendo, no la estaba ofendiendo ni mucho menos”, aseguró Checho Hirane sobre lo ocurrido.

En ese sentido, la propia Monserrat agregó que “el tema ya pasó, aceptadas las disculpas que me dio, pero también es lo que dices, es como desprecias a tu interlocutor”, puntualizó.