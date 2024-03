Kika Silva reveló su obsesión con el orden y cómo ha contagiado la manía a Gonzalo Valenzuela

Como una fanática del orden se define Kika Silva, quien reconoce que se esmera por encontrar a todas sus pertenencias personales en el hogar su lugar indicado, más que ha contagiado a Gonzalo Valenzuela.

La modelo admite que esta “obsesión” la hace extensiva a todos los ámbitos, principalmente su clóset, donde hasta los colores en que dispone su ropa responden a un motivo.

“En todos los espacios soy atroz, quiero que todo esté combinado, perfecto. De Estados Unidos me traje muchas maletas y así y todo me compré un set de ollas que no tenía cómo traérmelas (...), eran todas verdes, iban a combinar”, comentó Kika en el podcast “Dale Color”, conducido por la actriz Eugenia Lemos.

En este sentido, la también deportista señaló que “me gusta mucho que todo esté impecable, que ojalá esté la ropa ordenada por color o por onda”.

“Tengo la obsesión de agrupar por poleras cortitas, poleras largas. Me preocupo de los colores, pero más por el tipo de prenda y me encanta”, especificó.

Obsesión que ha contagiado a Gonzalo

Respecto a esta manía por el orden, Kika Silva reveló que “ahora tengo hasta a Gonzalo con todo ordenado, onda impecable. Es un desastre él, pero ahora sus pantalones están por color”.

Cabe recordar que Kika y Gonzalo Valenzuela hace pocos días decidieron irse a vivir juntos, hecho que difundieron en redes sociales.

Asimismo, Silva también confesó que “soy muy bipolar, tengo ropa con muchos colores, pero al mismo tiempo el beige, negro y el blanco, predominan”.

Sobre su anunciado matrimonio en Chile con el actor, la exreina de Viña fue consultada por Eugenia Lemos sobre el vestido de novia que planea ocupar en la ceremonia.

Cabe señalar que la pareja contrajo matrimonio en Las Vegas, Estados Unidos, pero van a realizar las nupcias oficiales en nuestro país en una fiesta que promete se grandiosa, con muchas celebridades invitadas.

“Siento que soy la mujer menos novia del mundo”, aclaró Kika de entrada. “Todos me preguntan ‘¿y tú vestido?’ y yo como que no estoy ni ahí, pero no es que no esté ni ahí con el matrimonio. Estoy relajada, en verdad, me encanta la moda. Pero no sé si podría escoger uno, ¡qué difícil!”, sinceró.