“Me miraba y me decía que tenía celulitis”: Daniela Aránguiz reveló oscuros detalles de su relación con Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz tuvo un momento de sinceridad en el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, y es que la rostro de la farándula repasó su paso por el reality de Canal 13 y habló sobre los momentos más oscuros de su relación con Jorge Valdivia.

En primera instancia, la exchica Mekano le contó a Luis Mateucci que estar en el reality le ha permitido no mantenerse en contacto con su exesposo.

“Siento que aquí estoy en un centro de rehabilitación emocional. Este reality me ayudó para olvidarme de muchas cosas. Si me hubiera ido contigo a algún lado habría andado con el teléfono”, reflexionó.

Por su parte, el argentino le comentó que ella debería tener una vínculo cordial con el exfutbolista debido a que se trata del padre de sus hijos, a lo que Daniela respondió tajante: “Me ha escrito por lo menos cinco mails y no le he respondido ni uno. Ya no existe una buena comunicación con él, mis hijos son grandes, ya nos fuimos en mala, no puede dejar los chiquillos tirados para el 18 de septiembre. Él no sabe cómo hacerme daño entonces hace h… para hacerle daño a todos y así perjudicarme”, explicó ella.

Una dramática relación

Posteriormente, en una conversación con Pamela Díaz, Aránguiz confesó detalles desconocidos sobre el quiebre de su matrimonio.

“Yo pensé que él había cambiado, me tuvo un año engrupida. Me voy a Brasil y me llama la negra, me dice que está en un motel y está el auto de mi marido al frente (…) Me dijo ‘No es lo que tú piensas, déjame explicarte’, y le dije que se acabó, que cuando volviera a Chile no quería ver sus cosas”, contó, agregando que le costó mucho.

“Me manipulaba mucho emocionalmente porque me separé súper enamorada del h… Me ponía faldita corta y me miraba y me decía que tenía celulitis”, dijo.

También repasó otros momentos difíciles. “Una vez dejo a los niños en el jardín y todas las mamás estaban tapando un kiosco. Miro y en todas las portadas estaba con una h… dándose un beso. Quedé para la c…, y él me engrupió que no era así, que estaba jugando. Y yo le creía”, recordó.

Por su parte, “La Fiera” recordó su fallido matrimonio con otro exfutbolista, Manuel Neira, quien también le habría sido infiel mientras se encontraba de viaje.

“Cuando yo terminé estaba embarazada de 3 meses y me separé a los 3 meses y medio; no me importó nada. Me cansé, me aburrí, llevaba 11 años y me separé muy desenamorada. Tenía 26 años y lo dejé todo por él, desde ‘Mekano’, así que chao”, recordó Pamela.

Según su análisis, estos patrones suelen ocurrir con las esposas de futbolistas, como ellas. “Casi todas las señoras que se separan de los futbolistas los dejan a ellos enamorados, aunque tengan las medias minas. Es entretenido eso”, reflexionó Díaz.