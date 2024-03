¿Mostró sus costillas en un frasco? El video de Thalía que causó sorpresa y aseguraron que “es repugnante”

Por años Thalía ha enfrentado una polémica sobre su cuerpo y es que han asegurado que la famosa se quitó las costillas para lucir una cinturita de avispa.

Ante esto, la famosa se ha dedicado a burlarse de ellos y en diferentes ocasiones ha hecho bromas en sus redes sobre este mito.

Y recientemente, la mexicana promocionó su nuevo tema con Ángela Aguilar Troca, y desató de nuevo la polémica al burlarse de sus costillas.

Thalía habría mostrado sus costillas en un frasco y desató polémica en redes

Thalía publicó un video en su cuenta de Instagram en el que promocionaba su nuevo tema y en él explicaba las razones de por qué era una “troquera”.

“Por supuesto que soy una troquera, siempre cargo mis chamarras por cualquier ocasión”, decía en el video.

Y luego, causó polémica y “asco” al mostrar lo que muchos aseguran son sus costillas en un frasco diciendo “claro que soy una troquera me encanta salir a pasear con mis amigas, no no Frankie(su perro), mis amigas”, mientras sonreía y mostraba el frasco a la cámara.

Thalía La mexicana sorprendió al mostrar este frasco con lo que muchos aseguran son sus costillas (@thalia/Instagram)

Aunque no especificó que se trataba de sus costillas, muchos comenzaron a especular que sí eran y por eso las llamó sus amigas, mientras otros decían que solo se estaba burlando de esa polémica que la ha perseguido por años y que solo eran unas salamandras.

“Lo que tiene en el frasco son sus costillas OMG”, “al fin nos mostró sus costillas”, “sus amigas las costillas jaja”, “que asco mostrando sus costillas”, “por Dios quien muestra algo así es repugnante”, “yo creo que son unas salamandras”, “es muy raro lo que se ve”, “dios mío parecen sus costillas”, “yo creo que eso es para pescar”, y “al fin vimos las famosas costillas de Thalía”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Thalía siempre ha enfrentado esta polémica de la mejor forma, y a pesar que muchas veces ha negado que se sacó las costillas, ha aprovechado para burlarse de esta situación y deja claro que no le importa lo que digan de ella.